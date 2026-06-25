預算審議最後公聽日 民間團體動員數百人陳情

預算審議最後公聽日，舊金山民間團體動員數百人，呼籲守住社區服務經費。（記者李怡/翻攝）

舊金山 市議會預算暨撥款委員會24日舉行本年度市府預算最後一場公開聽證會，來自「民眾預算聯盟」的數百名社區居民、非營利組織代表及工會成員湧入市政廳發言，呼籲市府在最終預算案中保留對青少年、遊民、移民 家庭及公共安全等基層服務的經費。

當天市政廳二樓250會議室座無虛席，許多與會者手持「青少年需要關照」等標語向市議員陳情，強調社區組織提供的青少年輔導、心理健康、就業培訓及防暴力計畫，是降低犯罪、改善社區安全的重要投資，而非可輕易刪減的開支。

多位發言者表示，許多青少年正面臨暴力、失學及家庭困境，若市府削減相關預算，將使更多弱勢家庭失去支持，長遠而言反而增加治安與社會成本。他們呼籲市議會在財政吃緊下，仍應優先保障第一線社區服務。

民眾預算聯盟表示，24日是民眾在市議會最終表決前發聲的最後機會，因此號召大批支持者前往市政廳參與公眾意見發表，希望向市議員展現社區對維持公共服務的關切。

根據議程，舊金山市議會於26日就2026至2027及2027至2028兩個財政年度預算案進行表決。

今年舊金山市面臨持續的財政壓力，市長羅偉提出的新兩年期預算在平衡財政的同時，也對部分部門及社區服務進行調整，引發非營利組織及社區團體憂心弱勢服務遭到削減。

預算審議最後公聽日，舊金山民間團體動員數百人，呼籲守住社區服務經費。（記者李怡/翻攝）