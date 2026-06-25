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屋崙將有自己的好市多 市府料年稅收300萬

編譯廖宜怡／綜合報導
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屋崙居民每年在其他城市的好市多消費數億美元，市府決定和好市多談判，希望在該市開一...
屋崙居民每年在其他城市的好市多消費數億美元，市府決定和好市多談判，希望在該市開一家。（美聯社）

灣區屋崙居民每年在好市多Costco）消費近3億美元，但市府連一毛錢銷售稅都賺不到，全都流入鄰近城市市府的口袋裡。現在，根據舊金山紀事報報導，屋崙計畫在該市西區開設一家好市多，預計每年可為該市帶來約300萬美元收入。

屋崙市議會一個委員會23日與好市多達成一項獨家談判協議，將在該市長期閒置的前屋崙陸軍基地（Oakland Army Base）土地上開設一家好市多。不過，這家好市多不太可能在短期內開幕，因為好市多和屋崙市府必須先就這塊已無人使用的23畝軍事基地土地的租賃和開發協議條款進行討論。

除了可以增加市府收入之外，屋崙市府預計，這家好市多將可為當地創造約400個新就業機會，提供員工平均32美元的時薪。

首先，好市多必須向屋崙市府支付30萬美元，以獲得為期24個月的獨家談判協議，協議可能包含一年的續約條款。雙方達成的任何協議都必須經市議會批准後，好市多才能繼續推進計畫。

屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）發出聲明：「這項獨家談判協議將使屋崙有機會進行一項具有變革意義的經濟發展計畫。這項計畫能夠創造數百個工作機會、為本市的服務提供數百萬美元資金，並為前陸軍基地帶來新投資機會。」

紀事報指出，去年秋季，總部位於舊金山的開發商Deca Companies主動聯絡屋崙市府，提出在前陸軍基地興建一家好市多的計畫。

事實上，這並非屋崙市府首次考慮在前陸軍基地興建好市多。早在2005年，好市多就曾考慮在這塊土地上興建一座面積15萬平方呎的新店和加油站，但與市府的談判最終破裂。

由於前陸軍基地土地受到汙染，聯邦法規禁止在此處興建住房。在接下來的談判過程中，好市多將被要求制定環境汙染防治計畫。

精華 FAQ

  • 因為屋崙居民原本在外地好市多消費的金額很高，卻讓銷售稅流向鄰近城市。市府希望把這些消費留在本地，增加稅收與經濟效益。

  • 市府預估可每年增加約300萬美元收入，並帶來約400個新工作機會，員工平均時薪約32美元，對當地就業與財政都有幫助。

  • 好市多需先支付30萬美元取得24個月獨家談判權，之後雙方還要談租賃與開發條款，協議也必須經過市議會批准，並提出污染防治計畫。

好市多 屋崙 Costco

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