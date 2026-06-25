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常被「順手下單」 亞馬遜Prime Day小家電熱銷

記者謝雨珊／綜合報導
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今年許多小家電出現約30%至40%以上不等的折扣。（亞馬遜官網截圖）
今年許多小家電出現約30%至40%以上不等的折扣。（亞馬遜官網截圖）

6月23日至26日的亞馬遜年度購物盛事Prime Day中，「小家電」再度成為最受消費者關注、也最容易引發集中搶購的熱門品類之一。從咖啡機、隨行果汁機到各式廚房料理電器，這類產品因單價適中、使用頻率高且折扣幅度明顯受到歡迎。許多消費者認為，小家電是Prime Day最值得入手的商品之一。

在這波促銷中，包括Keurig K-Express Single Serve Coffee Maker咖啡機、Ninja Blast Cordless Portable Blender果汁機以及Our Place Wonder Oven小烤箱等小家電產品，都出現約30%至40%以上不等的折扣。

消費者許小姐表示，每次Prime Day最喜歡購入的就是小家電，主要是使用頻率高、替代成本低。相較於大型家電需要長時間決策，小型廚房與生活電器更容易在限時折扣中完成轉換。她笑說︰「這幾天原本只是想逛逛咖啡機，結果看到其他折扣的也就直接下單，反正家裡早晚都用得到。」

喜歡囤物的王小姐表示，今年初就計畫汰換家中鍋碗瓢盆與氣炸鍋等，得知今年Prime Day提前至6月舉行後，特別等到活動期間集中採購。

根據KTLA報導，在整個Prime Day活動期間，亞馬遜推出每天三個時段的重點限時優惠，稱為「今日大優惠（Today's Big Deals）」。根據亞馬遜官方說法，這些分批上架的優惠每次會包含至少五項特價商品，涵蓋獨家產品與熱門新品，其中不少折扣可達五折。

這些「今日大優惠」會在23日至26日的太平洋時間午夜12時、早上8時，以及下午1時分批上線。所有優惠均採限量供應制，售完即止。許多消費者會選擇在這三個時間點前後守候，以提高搶到高折扣商品的機會。

另外，KTLA報導中有專家也給出Prime Day活動期間的購物建議，高價商品（數百美元以上）在Prime Day通常不會出現大幅降價，但若品牌商品（如Apple、Dyson）折扣達15%以上，通常已具備入手價值。而單價50美元以下的商品，建議至少看到約30%折扣才較具吸引力。

至於更低價的日用品或玩具，通常需接近50%折扣才算真正划算。若標示為「限時閃購（Lightning Deal）」，通常建議盡快下單，因為往往就是當下最低價，錯過後不一定會再出現。

許多消費者都認為，像是咖啡機、果汁機等小家電是Prime Day最值得入手的款項...
許多消費者都認為，像是咖啡機、果汁機等小家電是Prime Day最值得入手的款項之一。（亞馬遜官網截圖）

今年的亞馬遜Prime Day提早登場，小家電價格優惠，吸引消費者入手。（示意圖...
今年的亞馬遜Prime Day提早登場，小家電價格優惠，吸引消費者入手。（示意圖，路透社）

精華 FAQ

  • 因為小家電通常單價適中、使用頻率高，且比大型家電更容易在限時折扣中迅速決定下單，消費者也認為替代成本低、買了很快就能用上。

  • 報導提到Keurig K-Express咖啡機、Ninja Blast隨行果汁機，以及Our Place Wonder Oven小烤箱等，都出現約三成到四成以上不等的折扣，吸引不少人入手。

  • 專家建議，高價商品通常不會大降價，品牌商品若折扣超過15%就值得考慮；50美元以下商品最好有約30%折扣，日用品或玩具則接近五折才算真正划算。

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