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百年幽靈招牌 「吃康乃馨粥」廣告重見天日

編譯林思牧／綜合報導
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在1580 Market Street建築物的側牆上，也有吃康乃馨粥的廣告壁畫。...
在1580 Market Street建築物的側牆上，也有吃康乃馨粥的廣告壁畫。(谷歌地圖)

舊金山一棟建築物外牆上，日前意外發現一則20世紀初的奇特食品廣告，它推展的是「吃康乃馨粥」（Eat Carnation Mush）。

SFGATE報導，這則廣告或許聽起來有點噁心，但它確實畫在舊金山的建築物上，而且有100多年的歷史。就像一位慈祥的祖母從過去的時代走出來，她的話語復活了一樣，上周，舊金山北灘社區一棟長期拖延的建築拆除工程的塵埃中，浮現出一條早餐信息：吃康乃馨粥。

一塊保存完好的大型「幽靈招牌」廣告看板赫然出現在哥倫布大道579號大樓的後牆上。這塊招牌上的文字清晰可見。毗鄰的威爾第大樓（建於1914年）被燒毀後，這塊略顯褪色的紅橙色招牌才重見天日，上面印著白色的字樣和一朵粉紅色的康乃馨。

根據哥倫布大道大樓1912年的建造年份推算，這塊招牌在威爾第大樓建成之前可以被看到，但因為威爾第大樓的出現，它被掩蓋了大約112年。雖然這則廣告的產品聽起來很奇怪，甚至有點噁心，但這並非舊金山唯一一處「康乃馨粥」的「幽靈招牌」。

「幽靈招牌」一詞可以用來指任何廢棄的招牌，但它最貼切的描述是20世紀初至中期繪製在美國建築側面的手繪壁畫。如果你花時間仔細觀察，如今在舊金山灣區還能看到數百幅這樣的壁畫，只是它們損毀的程度各不相同。

另一個可見的「吃康乃馨粥」招牌是史密斯（Kasey Smith）的心頭好，她創建並維護著「舊金山幽靈招牌地圖計畫」。這塊招牌於2011年在市場街1586號重新出現–該建築同樣建於1912年–此前附近的一棟建築被拆除，如今從街上可以看到它。

史密斯在接受SFGATE的電話採訪時表示，這一發現「令人震驚，但卻令人驚喜」，根據康乃馨標誌的相似風格，它們很可能是在同一年左右豎立的，由同一位巡迴畫家製作的。

精華 FAQ

  • 招牌宣傳的是「吃康乃馨粥」（Eat Carnation Mush），屬於20世紀初的食品廣告。它以紅橙色底、白字與粉紅康乃馨圖案呈現，外觀雖古怪，卻保存得相當完整。

  • 它原本被鄰近的威爾第大樓遮住約112年，直到那棟建於1914年的建築因火災後拆除，後方的哥倫布大道579號牆面才在工程中露出這幅舊廣告。

  • 另一幅「吃康乃馨粥」招牌早在2011年於市場街1586號重現，當時也是因附近建物拆除而可見。研究者認為兩幅招牌風格相近，可能由同一位巡迴壁畫畫家製作。

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