溪口圖書館槍擊案 槍手之父：案發前看不出異樣
北加州溪口市（Chico）一所圖書館發生的槍擊案，18歲嫌犯在校成績優異，他父親表示完全看不出他有任何異樣。
舊金山紀事報報導，一名18歲溪口男子因在公共圖書館槍擊案中造成兩名成年人死亡、一名兒童受傷而被捕。周二，該男子的父親表示，他當時震驚不已，並稱在襲擊發生前「沒有發現任何」預警信號。很多看到嫌犯照片的人，對那個年輕英俊的少年會犯下滔天大罪難以置信。
警方稱，嫌犯賽爾（Bradley Scott Sayer）身穿一件印有「自然選擇」（Natural Selection）字樣的白色T卹，調查人員認為這是指科倫拜高中槍擊案。周一傍晚，賽爾在布特縣圖書館奇科分館開槍前，似乎曾尋找人潮密集的封閉場所。據溪口警察局稱，賽爾因涉嫌兩項謀殺罪被關押在布特縣監獄。
布特縣地檢長拉姆齊（Michael Ramsey）表示，賽爾預計將於25日下午在布特縣高等法院出庭，屆時他將被控兩項一級謀殺罪。周二，兩名遇難者的身分被確認，分別是74歲的約翰遜（Robert Johnson）和46歲的赫爾（Jacob Hull）。另與赫爾同行的一名未成年女孩被碎玻璃劃傷，現已出院。三人均為圖書館讀者。
賽爾的父親大衛周二在電話採訪中表示，他的兒子是一個害羞的小男孩，患有高功能自閉症，剛剛以優異的成績高中畢業。父親傷心地說：「布拉德一直是個溫柔善良的小傢伙，他大部分時間都和我前妻住在一起。他從未傷害過任何人。但現在我不能再這麼說了。」
父親說，兒子朋友不多，但從不生氣，經常面帶微笑，大部分時間都用來閱讀。他說，兩人最近預訂了一次去拉斯維加斯的旅行，作為畢業慶祝。周一下午3時左右，也就是槍擊案發生前大約兩個小時，他和兒子透過電話交談，而且他們的最後一次通話氣氛很好。
案發於北加州奇科市布特縣圖書館分館，造成兩名成年讀者死亡，一名隨行未成年女孩遭碎玻璃劃傷後已出院，死者分別為74歲與46歲男子。 父親表示，兒子平時害羞溫和，患有高功能自閉症，剛以優異成績高中畢業，案發前電話通話也很平靜，完全看不出任何預警徵兆。 警方認為賽爾身穿印有『自然選擇』字樣的上衣，疑與科倫拜槍擊案相關，且案發前似乎曾尋找人潮密集的封閉空間下手。
精華 FAQ
案發於北加州奇科市布特縣圖書館分館，造成兩名成年讀者死亡，一名隨行未成年女孩遭碎玻璃劃傷後已出院，死者分別為74歲與46歲男子。
父親表示，兒子平時害羞溫和，患有高功能自閉症，剛以優異成績高中畢業，案發前電話通話也很平靜，完全看不出任何預警徵兆。
警方認為賽爾身穿印有『自然選擇』字樣的上衣，疑與科倫拜槍擊案相關，且案發前似乎曾尋找人潮密集的封閉空間下手。
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