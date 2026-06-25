溪口圖書館槍擊案 槍手之父：案發前看不出異樣

18歲嫌犯賽爾(Bradley Scott Sayer)的父親表示，案發前「沒有發現任何」預警信號。(布特縣警局╱美聯社)

北加州 溪口市（Chico）一所圖書館發生的槍擊 案，18歲嫌犯在校成績優異，他父親表示完全看不出他有任何異樣。

舊金山 紀事報報導，一名18歲溪口男子因在公共圖書館槍擊案中造成兩名成年人死亡、一名兒童受傷而被捕。周二，該男子的父親表示，他當時震驚不已，並稱在襲擊發生前「沒有發現任何」預警信號。很多看到嫌犯照片的人，對那個年輕英俊的少年會犯下滔天大罪難以置信。

警方稱，嫌犯賽爾（Bradley Scott Sayer）身穿一件印有「自然選擇」（Natural Selection）字樣的白色T卹，調查人員認為這是指科倫拜高中槍擊案。周一傍晚，賽爾在布特縣圖書館奇科分館開槍前，似乎曾尋找人潮密集的封閉場所。據溪口警察局稱，賽爾因涉嫌兩項謀殺罪被關押在布特縣監獄。

布特縣地檢長拉姆齊（Michael Ramsey）表示，賽爾預計將於25日下午在布特縣高等法院出庭，屆時他將被控兩項一級謀殺罪。周二，兩名遇難者的身分被確認，分別是74歲的約翰遜（Robert Johnson）和46歲的赫爾（Jacob Hull）。另與赫爾同行的一名未成年女孩被碎玻璃劃傷，現已出院。三人均為圖書館讀者。

賽爾的父親大衛周二在電話採訪中表示，他的兒子是一個害羞的小男孩，患有高功能自閉症，剛剛以優異的成績高中畢業。父親傷心地說：「布拉德一直是個溫柔善良的小傢伙，他大部分時間都和我前妻住在一起。他從未傷害過任何人。但現在我不能再這麼說了。」

父親說，兒子朋友不多，但從不生氣，經常面帶微笑，大部分時間都用來閱讀。他說，兩人最近預訂了一次去拉斯維加斯的旅行，作為畢業慶祝。周一下午3時左右，也就是槍擊案發生前大約兩個小時，他和兒子透過電話交談，而且他們的最後一次通話氣氛很好。