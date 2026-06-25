彌補赤字 聖塔克拉拉大砍下年度就業、醫療支出

聖塔克拉拉縣下一年度最終預算敲定，大幅削減就業和醫療支出。(取自聖縣臉書)

面對聯邦政府 歷史性的撥款削減，聖塔克拉拉縣通過下一年度147億美元預算，對醫療保健領域尤其造成沉重打擊，並削減全縣431個空缺職位，以彌補8億美元的財政赤字。

聖荷西 信使報報導，儘管預算有所削減，但最終預算增加對家庭和兒童服務部門的撥款，包括增設職位以在該部門內部建立獨立的審計和監督機制。

聖縣議長李洲曉(Otto Lee)表示，這是他制定過最艱難的預算，必須做出艱難的抉擇。儘管未來的財務挑戰依然嚴峻，但這份預算顯示對保護社會安全網的承諾，即使在困難時期，縣府也能適應變化與創新，並持續專注於服務聖縣。

這份預算於上周四獲得通過，並於本周二會議經一致投票 最終確定。預算金額較去年整體預算略有增加，並保留5月初最初提出的絕大部分削減與更動方案。聖縣將裁減668個職位，新增237個職位，最終導致職位總數減少431個，其中大部分職位為空缺職位。

醫療保健首當其衝受到削減的影響，醫生預期將可能在非緊急醫療服務出現延誤，儘管該縣保留拯救生命的醫療保健服務。行為健康服務也遭大幅削減。聖縣將關閉15家縣屬診所中的3家，同時更依賴外包服務，並開設一家行為健康中心，治療患有精神疾病的青年。

新預算推出之際，聖縣正面臨預算缺口，而造成缺口的原因包括收入停滯不前、成本不斷上漲，以及川普具有里程碑意義的支出法案，大幅削減了醫療補助計畫(Medicaid)預算。

聖縣營運加州第二大公立醫院系統、聖塔克拉拉谷醫療保健系統(Santa Clara Valley Healthcare)，在全縣範圍內運營四家醫院與15家診所，嚴重依賴公共醫療保險計畫的收入。醫療補助計劃的削減，將導致該系統損失十億美元收入，相當於該醫院系統營運預算的四分之一。根據加州法律，聖縣有義務確保沒有醫療保險的人可獲得醫療保險。

去年11月，選民投票通過臨時銷售稅提案A，旨在緩解財政困境，但該提案僅能彌補部分預期預算缺口。與今年5月提出的預算案一樣，A提案預計每年帶來的3.37億美元收入將分配給縣醫療系統。

聖縣副議長阿雷納斯(Sylvia Arenas)聲明表示，聖縣將繼續履行使命，為依賴社會安全服務的弱勢群體提供服務。預算顯現保護重要項目、支持弱勢群體以及確保聖縣所有工薪家庭都能繼續獲得資源以求生存的決心。