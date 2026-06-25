我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定：川普政府有權拒絕美墨邊境庇護

善用「可轉讓抵押貸款」 提早實現購屋夢

彌補赤字 聖塔克拉拉大砍下年度就業、醫療支出

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉縣下一年度最終預算敲定，大幅削減就業和醫療支出。(取自聖縣臉書)
聖塔克拉拉縣下一年度最終預算敲定，大幅削減就業和醫療支出。(取自聖縣臉書)

面對聯邦政府歷史性的撥款削減，聖塔克拉拉縣通過下一年度147億美元預算，對醫療保健領域尤其造成沉重打擊，並削減全縣431個空缺職位，以彌補8億美元的財政赤字。

聖荷西信使報報導，儘管預算有所削減，但最終預算增加對家庭和兒童服務部門的撥款，包括增設職位以在該部門內部建立獨立的審計和監督機制。

聖縣議長李洲曉(Otto Lee)表示，這是他制定過最艱難的預算，必須做出艱難的抉擇。儘管未來的財務挑戰依然嚴峻，但這份預算顯示對保護社會安全網的承諾，即使在困難時期，縣府也能適應變化與創新，並持續專注於服務聖縣。

這份預算於上周四獲得通過，並於本周二會議經一致投票最終確定。預算金額較去年整體預算略有增加，並保留5月初最初提出的絕大部分削減與更動方案。聖縣將裁減668個職位，新增237個職位，最終導致職位總數減少431個，其中大部分職位為空缺職位。

醫療保健首當其衝受到削減的影響，醫生預期將可能在非緊急醫療服務出現延誤，儘管該縣保留拯救生命的醫療保健服務。行為健康服務也遭大幅削減。聖縣將關閉15家縣屬診所中的3家，同時更依賴外包服務，並開設一家行為健康中心，治療患有精神疾病的青年。

新預算推出之際，聖縣正面臨預算缺口，而造成缺口的原因包括收入停滯不前、成本不斷上漲，以及川普具有里程碑意義的支出法案，大幅削減了醫療補助計畫(Medicaid)預算。

聖縣營運加州第二大公立醫院系統、聖塔克拉拉谷醫療保健系統(Santa Clara Valley Healthcare)，在全縣範圍內運營四家醫院與15家診所，嚴重依賴公共醫療保險計畫的收入。醫療補助計劃的削減，將導致該系統損失十億美元收入，相當於該醫院系統營運預算的四分之一。根據加州法律，聖縣有義務確保沒有醫療保險的人可獲得醫療保險。

去年11月，選民投票通過臨時銷售稅提案A，旨在緩解財政困境，但該提案僅能彌補部分預期預算缺口。與今年5月提出的預算案一樣，A提案預計每年帶來的3.37億美元收入將分配給縣醫療系統。

聖縣副議長阿雷納斯(Sylvia Arenas)聲明表示，聖縣將繼續履行使命，為依賴社會安全服務的弱勢群體提供服務。預算顯現保護重要項目、支持弱勢群體以及確保聖縣所有工薪家庭都能繼續獲得資源以求生存的決心。

精華 FAQ

  • 縣府通過下一年度147億美元預算，作為因應8億美元財政赤字的主要方案。雖然整體預算略增，但仍保留了5月初提出的大部分削減與調整措施。

  • 醫療保健部門遭受最重打擊，可能出現非緊急服務延誤，並有三家縣屬診所關閉。縣府同時更依賴外包服務，但仍保留救命性醫療照護。

  • 缺口主要來自收入停滯、成本上升，以及聯邦法案大幅削減Medicaid經費。由於縣醫療系統高度依賴公共保險收入，預估將損失約十億美元。

投票 聯邦政府 聖荷西

上一則

百年幽靈招牌 「吃康乃馨粥」廣告重見天日

下一則

綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

延伸閱讀

縣警合約 庫比蒂諾將延至9月底

縣警合約 庫比蒂諾將延至9月底
即使旅館稅通過 市長：聖荷西仍面臨6500萬財政威脅

即使旅館稅通過 市長：聖荷西仍面臨6500萬財政威脅
反對加州公投提案 聖荷西市長：2千人恐流離失所

反對加州公投提案 聖荷西市長：2千人恐流離失所
BART延伸線 聖縣民事大陪審團批VTA監管不善

BART延伸線 聖縣民事大陪審團批VTA監管不善
加州公投提案 恐使聖荷西失百萬稅收

加州公投提案 恐使聖荷西失百萬稅收

熱門新聞

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增四倍。(舊金山國際機場網站提供)

SFO延誤率增4倍 下午、晚間航班最嚴重 數量大幅增加

2026-06-23 16:37

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩