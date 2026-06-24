土耳其足球巨星遭政治迫害 落腳灣區

蘇克爾（Hakan Şükür）是土耳其歷史上最偉大足球運動員，現被庇護、定居灣區。(蘇克爾個人臉書圖片)

一位世界盃 傳奇球星在本國受到政治迫害，且看他最終如何在灣區安身立命。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，蘇克爾（Hakan Şükür）曾是土耳其 最偉大的球員，但被迫離開祖國。如今，他只能在場邊觀看自己的國家隊在他所居住的庇護國球場進行的比賽。

上周五晚，土耳其隊在聖塔克拉拉迎戰巴拉圭隊，爭奪晉級世界盃的下一輪賽事。土耳其隊史上最偉大的球員沒有親臨現場觀戰，但他在附近。蘇克爾在位於山景城的家中，與他的兩隻貓貝拉和露娜一起觀看比賽。

他說，他覺得去現場觀賽不安全，因為可能會有與土耳其國家安全和情報機構有關的人員在場。對於這位曾經代表土耳其足球的球員來說，這真是一個超現實的轉變。

24年前土耳其參加2002年世界盃時，蘇克爾擔任隊長，帶領球隊不可思議地獲得了季軍，並打入了世界盃歷史上最快的進球，這一紀錄至今尚未被打破。但自2016年以來，土耳其當局一直試圖逮捕蘇克爾，理由是他涉嫌與居倫運動（Gülen movement）有關。

居倫運動是一個宗教組織，土耳其政府將其列為恐怖組織，並指責其策畫了當年的未遂政變。這位土耳其歷史上的最佳射手否認參與其中，但此後一直流亡美國。蘇克爾曾被譽為民族英雄，他的第一次婚禮還進行了電視直播。他的故事讓人們得以窺見政治鎮壓如何超越國界，不僅重塑一個國家的民主，也改變著該國最受尊敬的公民的生活和記憶。

「我回不了家，所以神把土耳其隊帶到了舊金山灣區，」蘇克爾笑著說，「我很興奮。只要國家隊在這個層面上被提及，我的名字就會再次出現。」

2011年，在他退休三年後，蘇克爾當選為土耳其國會議員，成為執政的正義與發展黨成員。但隨著厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）上台並開始將土耳其共和國改造成一個更專制的國家，蘇克爾多次公開表達反對意見，並開始面臨後果。