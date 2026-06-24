我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

「不要窩在家裡」 90歲長者健康樂活靠運動+社交

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
90歲的魏端說︰「不要整天待在家裡看電視、昏昏欲睡，要多走出去與人互動，腦筋才會...
90歲的魏端說︰「不要整天待在家裡看電視、昏昏欲睡，要多走出去與人互動，腦筋才會靈活，身體也比較健康。」（圖／魏端提供）

「我姊弟四人，我今年90歲，兩個姊姊分別95歲、94歲，弟弟88歲。」長者魏端這樣介紹家庭成員的年齡。他們的父母分別於93歲與88歲辭世，可說是一個名副其實的長壽家庭。

魏端指出，雖然家族長壽基因可能扮演重要角色，但後天生活方式同樣關鍵，其中「社交活動」更是影響高齡健康的重要因素之一。他強調，年紀大了最忌長期獨處，「不要整天待在家裡看電視、昏昏欲睡，要多走出去與人互動，腦筋才會靈活，身體也比較健康。」

他表示，自己家族的長壽現象，與醫學界所提倡的長壽基因理論相當吻合，但他認為，積極參與社會活動與保持正向心態，同樣不可或缺。退休之後，若長期缺乏外界刺激與人際交流，容易使身心機能退化，因此應主動尋找適合自己的活動並持續參與。

魏端祖籍福建，1946年隨父母赴台灣，畢業於台灣大學化工系，後赴美深造，並曾駐中國擔任化工公司高管。他與弟弟學生時期都是籃球隊成員，大學時期也參與游泳隊及橋牌社。他常說：「興趣愈廣泛，生活就愈豐富。」

儘管已年屆九旬，他至今仍維持活躍的社交與運動生活，經常與友人打網球，並參與由網球愛好者組成的俱樂部，每周固定運動三次，並定期聚會交流。

他認為，長期參與社交活動、與人交流並傾聽他人意見，不僅能增進理解與反應能力，也有助於維持大腦活力，「這是長期獨處做不到的效果」。他也提到，跳舞與唱歌同樣對身心有益。

過去他對音樂與唱歌的益處了解不深，後來在熱愛唱歌的太太帶動下，逐漸培養興趣，並深刻感受到音樂對健康、性格與心靈成長的正面影響。

此外，他也分享，雖然過去從不打麻將，但認為這項傳統遊戲結合策略、記憶、機率與心理判斷，對維持思考敏捷具有一定幫助，因此退休後也開始參與牌桌活動。平時則喜歡閱讀世界日報及各類書籍，偶有感觸時也會提筆記錄，視之為興趣而非創作。

魏端回憶，早年在駐中國化工公司時，因長期應酬導致健康亮起紅燈，曾接受一次胸腔重大手術，此後更加重視身體管理。返美後，他更體會到健康生活的重要性，不僅要維持社交與運動，也要在身體出現異常時及早就醫。

為此，他與家人商量後，賣掉原本位於海景社區的大房子，搬入市區一處鄰近醫院的高端公寓。他表示，新居生活機能完善，特別是擁有良好的網球設施，出入與醫療資源也更為便利。

精華 FAQ

  • 他認為長壽不只靠家族基因，後天更要靠規律運動、積極社交、保持正向心態，以及持續參與各種活動，才能讓身心維持活力。

  • 因為長期獨處容易讓人昏昏欲睡、反應變慢，缺乏外界刺激與人際互動也會加速退化；多走出去交流，腦筋與身體都較健康。

  • 他每週固定運動三次，常打網球、參加俱樂部聚會，也透過唱歌、跳舞、打麻將與閱讀保持興趣，並搬到近醫院的公寓方便生活與就醫。

上一則

助攻AI 8所中西部名校創新中心進駐舊金山SoMa啟用

下一則

舊金山華埠公寓樓新業主 威脅驅逐92歲租客

延伸閱讀

養生／養成4生活習慣 健康活百歲

養生／養成4生活習慣 健康活百歲
慶祝90歲生日 退休醫師7月將登非洲最高峰吉力馬札羅山

慶祝90歲生日 退休醫師7月將登非洲最高峰吉力馬札羅山
專家：持續學習 可助長者獨立自信

專家：持續學習 可助長者獨立自信
樂齡習舞身心並用 有助延緩退化

樂齡習舞身心並用 有助延緩退化
住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

熱門新聞

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16
此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach一帶。（谷歌地圖）

2女在聖塔克魯茲海邊睡覺 遭漲潮海浪捲走亡

2026-06-17 02:18

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了