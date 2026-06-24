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星光慈善晚宴27日為弱勢募款 重返上海黃金年代

記者王子涵／舊金山報導
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星月慈善基金會將於6月27日舉辦「老上海星光慈善晚宴」。（星月基金會官網）
星月慈善基金會將於6月27日舉辦「老上海星光慈善晚宴」。（星月基金會官網）

星月慈善基金會將於6月27日舉辦「老上海星光慈善晚宴」（Old Shanghai Starlight Gala），以1920至1940年代的上海黃金年代為主題，邀請社區民眾共同參與，在重溫老上海風華的同時，為灣區弱勢家庭及有需要族群募集善款。

主辦方表示，今年晚宴將以老上海的優雅與浪漫為靈感，打造沉浸式文化體驗。賓客可在旗袍、西裝、爵士樂、復古燈飾與星光氛圍中，感受昔日上海灘中西文化交融的獨特魅力。晚宴除提供精緻餐飲與特色酒水外，還將安排精彩表演及文化展示，帶領來賓穿越時空，重返經典年代。

星月慈善基金會表示，活動不僅是一場文化盛宴，更肩負公益使命。晚宴將透過募款環節及社區合作計畫，支持基金會推動的反飢餓與社區關懷服務。基金會長期與灣區多家非營利機構合作，協助低收入家庭、長者、新移民家庭及其他弱勢群體獲得所需資源與支持。

基金會指出，雖然灣區擁有完善的食物銀行體系，但許多民眾仍面臨取得熱食的困難，包括無家可歸者、身心障礙人士、缺乏烹飪設備的家庭，以及工作繁忙而無法自行備餐的民眾。為此，基金會利用專業餐飲團隊及中央廚房設施，將捐贈食材製作成營養熱食，再透過合作夥伴分送至有需要的社區居民手中，目前每周可提供約2500份餐點。

星月慈善基金會於2021年成立，致力於透過多元文化美食、社區服務與公益計畫，改善灣區弱勢群體的生活品質。

精華 FAQ

  • 活動將於6月27日舉行，主題聚焦1920至1940年代的上海黃金年代，透過旗袍、西裝、爵士樂與復古燈飾，營造沉浸式的老上海文化氛圍。

  • 募款將用於基金會推動的反飢餓與社區關懷服務，並透過合作計畫支援低收入家庭、長者、新移民家庭及其他弱勢族群所需資源。

  • 基金會利用專業餐飲團隊與中央廚房，把捐贈食材製成營養熱食，再交由合作夥伴分送；目前每周約可提供2500份餐點，支援無家可歸者等族群。

灣區 爵士樂

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