矽谷商業不動產租賃開始回溫 市場仍動盪

矽谷商業房地產租賃活動近期有所回升，但高企的辦公大樓空置率可能在未來幾年內持續存在。圖為聖荷西市中心。(本報資料照片)

矽谷 商業房地產租賃活動的回升帶來了一線希望，預示著疫情 後的經濟復甦可能正在強勁復甦。但市場觀察人士警告，高企的辦公大樓空置率可能在未來幾年內持續存在。

聖荷西 焦點（San Jose Spotlight）報導，根據當地智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）最新市場分析，今年第一季的商業租賃交易量達到2022年以來該地區的最高水準。同時，南灣地區的辦公大樓空置率仍高達22.5%，甚至高於2000年代初網路泡沫破滅時的水平，更是疫情爆發前的兩倍多。

總部位於聖荷西的房地產公司Urban Catalyst的共同創辦人海登（Erik Hayden）估計，矽谷目前仍有約3000萬平方呎的辦公空間空置，可能還需要十年時間才能消化。

「基礎建設已經開始了」，海登告訴「焦點」，「但距離完工還有很長的路要走。」

新冠疫情迫使辦公室關閉，矽谷遭受重創，開啟了長達數年的遠距辦公實驗。但六年多過去了，居家辦公似乎不再是填補辦公室空缺的最大障礙。

矽谷聯合創投公司總裁兼執行長漢考克（Russell Hancock）說：「這不再是替罪羊了。」

漢考克指出，許多矽谷雇主已經讓員工重返辦公室，使該地區的居家辦公率在全國範圍內處於中等水平。

漢考克表示，該地區空置的辦公室，實際上是另一個令人費解的經濟趨勢的徵兆：儘管科技業取得了巨大增長，但當地的招聘速度卻持續放緩。

他表示，部分原因是當前經濟情勢的不確定性，以及人工智慧的突然崛起，這兩方面都促使企業採取了更為謹慎的招募策略。漢考克指出，雪上加霜的是，南灣的生活成本也使得該地區的招募成本高於其他地區。

同時，蓬勃發展的人工智慧似乎也推動了南灣辦公大樓租賃活動的成長。在過去六個月裡，OpenAI、Databricks 和 Crowdstrike 等人工智慧公司都簽署了重要的租賃協議。

南灣租賃市場的強勁勢頭助力該地區在今年第一季達成了近300筆租賃交易，涉及780萬平方呎的商業空間。「這固然不錯，但仍然只是滄海一粟」，海登說。

這些交易的分布也極不均衡。一些最受歡迎的辦公大樓市場，例如巴洛阿圖、庫比蒂諾和桑尼維爾，已經基本復甦。這與該地區其他一些滯後的市場形成鮮明對比，例如聖荷西市中心、山景城和金寶市，這些地區的空置率仍高達30%甚至更高。