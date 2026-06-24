我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

矽谷商業不動產租賃開始回溫 市場仍動盪

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷商業房地產租賃活動近期有所回升，但高企的辦公大樓空置率可能在未來幾年內持續存...
矽谷商業房地產租賃活動近期有所回升，但高企的辦公大樓空置率可能在未來幾年內持續存在。圖為聖荷西市中心。(本報資料照片)

矽谷商業房地產租賃活動的回升帶來了一線希望，預示著疫情後的經濟復甦可能正在強勁復甦。但市場觀察人士警告，高企的辦公大樓空置率可能在未來幾年內持續存在。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，根據當地智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）最新市場分析，今年第一季的商業租賃交易量達到2022年以來該地區的最高水準。同時，南灣地區的辦公大樓空置率仍高達22.5%，甚至高於2000年代初網路泡沫破滅時的水平，更是疫情爆發前的兩倍多。

總部位於聖荷西的房地產公司Urban Catalyst的共同創辦人海登（Erik Hayden）估計，矽谷目前仍有約3000萬平方呎的辦公空間空置，可能還需要十年時間才能消化。

「基礎建設已經開始了」，海登告訴「焦點」，「但距離完工還有很長的路要走。」

新冠疫情迫使辦公室關閉，矽谷遭受重創，開啟了長達數年的遠距辦公實驗。但六年多過去了，居家辦公似乎不再是填補辦公室空缺的最大障礙。

矽谷聯合創投公司總裁兼執行長漢考克（Russell Hancock）說：「這不再是替罪羊了。」

漢考克指出，許多矽谷雇主已經讓員工重返辦公室，使該地區的居家辦公率在全國範圍內處於中等水平。

漢考克表示，該地區空置的辦公室，實際上是另一個令人費解的經濟趨勢的徵兆：儘管科技業取得了巨大增長，但當地的招聘速度卻持續放緩。

他表示，部分原因是當前經濟情勢的不確定性，以及人工智慧的突然崛起，這兩方面都促使企業採取了更為謹慎的招募策略。漢考克指出，雪上加霜的是，南灣的生活成本也使得該地區的招募成本高於其他地區。

同時，蓬勃發展的人工智慧似乎也推動了南灣辦公大樓租賃活動的成長。在過去六個月裡，OpenAI、Databricks 和 Crowdstrike 等人工智慧公司都簽署了重要的租賃協議。

南灣租賃市場的強勁勢頭助力該地區在今年第一季達成了近300筆租賃交易，涉及780萬平方呎的商業空間。「這固然不錯，但仍然只是滄海一粟」，海登說。

這些交易的分布也極不均衡。一些最受歡迎的辦公大樓市場，例如巴洛阿圖、庫比蒂諾和桑尼維爾，已經基本復甦。這與該地區其他一些滯後的市場形成鮮明對比，例如聖荷西市中心、山景城和金寶市，這些地區的空置率仍高達30%甚至更高。

精華 FAQ

  • 根據當地智庫分析，今年第一季商業租賃交易量達到2022年以來最高水準，南灣甚至接近300筆、780萬平方呎，顯示需求已有明顯回升。

  • 空置率高不只因疫情後遺症，還與科技業招募放緩、經濟不確定性及AI興起後企業更保守有關，加上南灣生活成本高，讓租賃修復更慢。

  • 巴洛阿圖、庫比蒂諾與桑尼維爾等熱門市場已基本復甦，但聖荷西市中心、山景城與金寶市仍落後，部分地區空置率甚至高達30%以上。

矽谷 疫情 聖荷西

上一則

世界盃免費贈品意外爆紅 美銀串珠手鍊二手價飆到500元

下一則

加州參議會 連3年通過友台決議案

延伸閱讀

世界盃效應冷 灣區短租不如預期 部分房源仍有空房

世界盃效應冷 灣區短租不如預期 部分房源仍有空房
專家：灣區市中心並未沒落 而是正在轉型

專家：灣區市中心並未沒落 而是正在轉型
世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元

世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元
聖縣擬修法擴大租戶保護範圍 房東須提供更多搬遷援助

聖縣擬修法擴大租戶保護範圍 房東須提供更多搬遷援助
聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

熱門新聞

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16
此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach一帶。（谷歌地圖）

2女在聖塔克魯茲海邊睡覺 遭漲潮海浪捲走亡

2026-06-17 02:18

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了