助攻AI 8所中西部名校創新中心進駐舊金山SoMa啟用

舊金山市長羅偉23日宣布，集結美國中西部八所頂尖大學共同創辦創新中心「Third Coast Foundry」正式在SoMa南園區啟用。（舊金山市長辦供圖）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）23日宣布，全新的創新中心「Third Coast Foundry」正式在SoMa南園區（South Park）啟用，集結美國中西部八所頂尖研究型大學，未來將成為學生、研究人員與新創企業進入灣區的重要據點，也為舊金山市中心再添一座創新與創業基地。

這項計畫為期兩年，由八所知名大學共同推動，包括卡內基美隆大學、西北大學 、俄亥俄州立大學、普渡大學、芝加哥大學、伊利諾大學香檳分校、威斯康辛大學麥迪遜分校及聖路易華盛頓大學。

羅偉表示，大學帶來的不只是學生，更代表創新、人才與新的活力。Third Coast Foundry將成為全美頂尖研究機構與科技創新中心和舊金山之間的重要橋梁，讓更多創業者、研究團隊和投資人能在這裡建立合作關係，也再次證明舊金山仍是全球創新產業最重要的城市之一。

創新中心鄰近二街科技與創投聚落，占地約3467平方呎，設有共同辦公空間、會議室、活動場地及交流區，可供新創團隊舉辦產品展示、投資簡報、研討會及創業交流活動。由於地點鄰近多家知名創投公司，也被視為人工智慧（AI）產業聚集區的重要節點。

根據規畫，來自中西部大學的新創團隊未來可將此作為在灣區的臨時基地，直接與矽谷及舊金山的投資人、企業及校友建立聯繫，加速技術商業化及企業成長。

參與合作的八所大學每年科研經費合計約100億美元，預計培育超過30萬名學生。負責營運的芝加哥大學Polsky創業與創新中心表示，希望透過共享空間模式，讓不同學校的新創團隊共同進駐舊金山，降低創業成本，也增加與全球資本市場接軌的機會。

創新中心自今年3月試營運以來，已吸引超過1000名創業者、投資人及校友參與20多場活動。本周還將舉辦「Midwest Deep Tech Demo Day」，邀請40家新創公司向200多位投資人簡報，並同步啟動協助更多人工智慧領域的新創團隊取得資源與合作機會。

舊金山市府希望藉由吸引大學、研究機構與新創企業進駐，增加市中心人流，帶動商業活動，打造兼具居住、工作、學習與創新的24小時活力城市。

舊金山市長羅偉23日宣布，集結美國中西部八所頂尖大學共同創辦創新中心「Third Coast Foundry」正式在SoMa南園區啟用。（舊金山市長辦供圖）

舊金山市長羅偉23日宣布，集結美國中西部八所頂尖大學共同創辦創新中心「Third Coast Foundry」正式在SoMa南園區啟用。（舊金山市長辦供圖）