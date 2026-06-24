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爭取撥款 帕斯菲卡碼頭延長緊急狀態

記者王子涵／舊金山報導
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位於灣區西岸的柏斯菲卡碼頭，出現地基塌陷。聖馬刁縣決議，延長該地區的緊急狀態，為...
位於灣區西岸的柏斯菲卡碼頭，出現地基塌陷。聖馬刁縣決議，延長該地區的緊急狀態，為更多州府與聯邦的撥款申請而爭取時間。(記者王子涵／攝影)

位於灣區西岸的柏斯菲卡碼頭（Pacifica Municiple Pier），自出現地基塌陷，橋頭咖啡店建築緊急拆除後，其未來一直受到當地社區的關注。聖馬刁縣議會周二(23日)一致通過決議，延長該地區的緊急狀態，為更多州府與聯邦的撥款申請而爭取時間。

聖馬刁縣議會周二對是否延長該碼頭的地方緊急狀態進行表決。柏斯菲卡碼頭自4日起關閉，至今沒有重新開放時間表。聖馬刁縣緊急服務主管隨後於18日宣布地方緊急狀態，目前碼頭是否會將拆除、修繕維護、或重建，還未有定論。

當地無人機攝影愛好者drone_guy650曬出一張AI設想圖，柏斯菲卡碼頭被改造為原有三倍寬，酷似洛杉磯著名的聖塔蒙尼卡（Santa Monica）碼頭，其上有摩天輪，柏斯菲卡當地集市Fog Fest在碼頭上舉辦，引人無限遐想。

然而據柏斯菲卡市府先前的預估，光是修繕費用就可能高達2000萬元，還不包含近期的橋面損壞。官員表示，延長緊急狀態對爭取外部資金至關重要，目前已向州長辦公室提交申請，並在獲得緊急狀態延長後，繼續向聯邦尋求幫助。

柏斯菲卡碼頭多年來持續受到海浪侵蝕與過去風暴破壞影響，結構老化問題早已存在。去年，柏斯菲卡海岸線與碼頭曾被列入一項5000萬元聯邦緊急事故管理總署（FEMA）「建設具韌性基礎設施與社區」（BRIC）補助的快速審查名單。不過該計畫在今年4月一度終止，直到12月聯邦法官下令恢復。

不過地方官員指出，FEMA資金撥付進度緩慢，目前預計不會用於這項碼頭工程。柏斯菲卡市政碼頭的結構穩固作業已於本月稍早展開，但幾乎確定的是，碼頭將面臨無限期的關閉。

精華 FAQ

  • 因為碼頭受損嚴重，地方政府希望藉延長緊急狀態，保留更多時間向州府與聯邦申請撥款，為後續修繕或重建爭取資源。

  • 碼頭自4日起關閉，橋頭咖啡店建築已緊急拆除，地基也曾出現塌陷。雖已展開結構穩固作業，但重新開放時間仍無法確定。

  • 雖曾列入FEMA補助快速審查名單，但相關資金撥付進度緩慢，地方官員認為短期內難以依賴該資金，因此碼頭很可能持續無限期關閉。

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