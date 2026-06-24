華埠衛生局改建 市府月底辦說明會

華埠公共衛生局今夏啟動改建，訂於6月30日舉辦社區說明會。(受訪者供圖)

服務華埠 居民多年的華埠公共衛生局（Chinatown Public Health Center）即將於今年夏季展開改建工程。舊金山 市工務局與公共衛生局將於6月30日（周二）下午3時至4時30分舉辦社區說明會，向居民及商家介紹工程內容、施工時程及交通影響。

說明會將於Bayside Elderly Housing社區活動室舉行，地址為777 Broadway。市府邀請附近居民、商家、物業業主及社區團體踴躍參與，了解工程最新規畫，並提出意見。

根據資料，此次工程將翻新華埠公共衛生局大樓，改善醫療服務空間與設施，同時也將配合周邊道路施工。由於工程鄰近柏思域街隧道，施工期間預料將對附近交通造成一定影響，相關細節也將在說明會中說明。

華埠公共衛生局長年為華埠及北岸區居民提供基層醫療、預防保健及社區健康服務，是不少華裔 長者及家庭熟悉的醫療據點。此次改建工程完成後，可望提供更現代化的醫療環境，提升服務品質。

社區說明會將介紹施工時間表、工程內容、交通安排及減少施工影響的措施，歡迎社區民眾到場了解，掌握未來數年工程對日常生活及出行可能帶來的變化。