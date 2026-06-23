美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

美國銀行免費贈送的世界盃手鍊意外爆紅，在二手市場上奇貨可居，要價高達700美元。（取自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 美國銀行於世界盃期間免費發送的串珠手鍊意外爆紅，二手市場價格從每條60美元一路飆到500美元，後續仍將在多個球迷區續送。

在世界盃 進行得如火如荼之際，其門票並非唯一在二手市場上被爭相搶購的商品。

聖荷西信使報報導，美國銀行（Bank of America）在世界盃期間於球場和球迷區免費贈送的串珠手鍊最近爆紅，在eBay等網站上目前每條售價為60美元，其中一條在Poshmark上竟然炒到500美元。

美國銀行表示，他們為這次免費贈送的世界盃手鍊客製設計了140款不同珠子，分別以紅、藍、黑鍊帶串起，在包括灣區 在內的11個美國主辦城市發送超過1000萬條手鍊，每名球迷可獲得兩串，每串可以選擇七種不同的珠子。

球迷們的反應非常熱烈，美國銀行設在世界盃舉辦場地的攤位前經常排起數百人的長龍，在比賽結束1小時後，仍持續有民眾排隊等待領取。

美國銀行表示，他們計畫在聖塔克拉拉市李維球場（Levi’s Stadium）接下來的世界盃賽事中繼續贈送手鍊，包括22日約旦對阿爾及利亞和25日巴拉圭對澳洲的比賽，以及美國隊與另一支尚未確定的隊伍進行的32強淘汰賽。

美國銀行透露，沒有世界盃門票的民眾也可以在以下時間和球迷區拿到手鍊，包括：

● 6月22日和24日：舊金山Mission Rock世界盃球迷區

● 6月25日：聖塔克魯茲（Santa Cruz）Beach Boardwalk世界盃球迷區

● 6月28日至30日：紅木城（Redwood City）法院廣場（Courthouse Square）世界盃球迷區