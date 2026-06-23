我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國銀行免費贈送的世界盃手鍊意外爆紅，在二手市場上奇貨可居，要價高達700美元。...
美國銀行免費贈送的世界盃手鍊意外爆紅，在二手市場上奇貨可居，要價高達700美元。（取自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

美國銀行於世界盃期間免費發送的串珠手鍊意外爆紅，二手市場價格從每條60美元一路飆到500美元，後續仍將在多個球迷區續送。

世界盃進行得如火如荼之際，其門票並非唯一在二手市場上被爭相搶購的商品。

聖荷西信使報報導，美國銀行（Bank of America）在世界盃期間於球場和球迷區免費贈送的串珠手鍊最近爆紅，在eBay等網站上目前每條售價為60美元，其中一條在Poshmark上竟然炒到500美元。

美國銀行表示，他們為這次免費贈送的世界盃手鍊客製設計了140款不同珠子，分別以紅、藍、黑鍊帶串起，在包括灣區在內的11個美國主辦城市發送超過1000萬條手鍊，每名球迷可獲得兩串，每串可以選擇七種不同的珠子。

球迷們的反應非常熱烈，美國銀行設在世界盃舉辦場地的攤位前經常排起數百人的長龍，在比賽結束1小時後，仍持續有民眾排隊等待領取。

美國銀行表示，他們計畫在聖塔克拉拉市李維球場（Levi’s Stadium）接下來的世界盃賽事中繼續贈送手鍊，包括22日約旦對阿爾及利亞和25日巴拉圭對澳洲的比賽，以及美國隊與另一支尚未確定的隊伍進行的32強淘汰賽。

美國銀行透露，沒有世界盃門票的民眾也可以在以下時間和球迷區拿到手鍊，包括：

● 6月22日和24日：舊金山Mission Rock世界盃球迷區

● 6月25日：聖塔克魯茲（Santa Cruz）Beach Boardwalk世界盃球迷區

● 6月28日至30日：紅木城（Redwood City）法院廣場（Courthouse Square）世界盃球迷區

精華 FAQ

  • 因為這些手鍊是世界盃期間的限量免費贈品，又採多款客製設計，吸引球迷搶拿與收藏，結果在eBay、Poshmark等平台被高價轉售。

  • 報導指出，eBay等網站上每條約售60美元；更誇張的是，Poshmark上曾出現單條炒到500美元的情況，顯示需求相當強烈。

  • 美國銀行表示，民眾可在6月22日與24日到舊金山Mission Rock球迷區，6月25日到聖塔克魯茲Beach Boardwalk，6月28日至30日到紅木城Courthouse Square領取。

灣區 世界盃

上一則

灣區電動車商Lucid重組 將再裁員18%、取消營運長職位

下一則

聖荷西市中心1600個停車位 收費時間延長、漲價

延伸閱讀

世界盃品牌好壕氣 美國航空送上百元周邊 華人超驚喜

世界盃品牌好壕氣 美國航空送上百元周邊 華人超驚喜
美國隊7月1日灣區開踢 首場淘汰賽票價飆破3000元

美國隊7月1日灣區開踢 首場淘汰賽票價飆破3000元
全美最便宜世界盃門票在這 最低140元就能看現場

全美最便宜世界盃門票在這 最低140元就能看現場
世界盃皇后區免費球迷區啟用 高溫難擋熱情 USTA成小組賽觀賽總部

世界盃皇后區免費球迷區啟用 高溫難擋熱情 USTA成小組賽觀賽總部
世界盃／美國隊大勝後 2場小組賽票搶手 1826元起跳

世界盃／美國隊大勝後 2場小組賽票搶手 1826元起跳

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區