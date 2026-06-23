聖荷西市中心1600個停車位 收費時間延長、漲價

聖荷西市中心1600個設有計時錶的路邊停車位，收費時間將延長，費用也將提高。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市將延長市中心1600個計時停車位收費至晚間9時，並把每小時費率翻倍至4美元，藉此增加市府收入並配合夜間活動需求。

聖荷西 市中心1600個設有計時錶的路邊停車位，收費時間將延長，費用也將提高。

聖荷西信使報報導，如果你會在聖荷西市中心停車，最好仔細閱讀相關規定，否則你會付出代價。聖荷西市議會將於23日批准一項決議，將市中心1600個停車計時錶的收費結束時間，從下午6時延後至晚間9時。

這些計時錶大多位於市政停車場或地面停車場兩街區以內，而且收費將從目前的每小時兩美元提高到四美元。幸好幾年前這些「智慧型」停車計時錶升級後可以接受信用卡和手機應用程式支付，否則到處攜帶許多硬幣會很麻煩。

此調整不影響東聖塔克拉拉街（第四街以東）、日本城或其他地區的停車計時錶；周日和假日仍然免費。交通處長里斯托（John Ristow）在提交給市議會的備忘錄中估計，這項調整將帶來約120萬美元的收入。而且，這還不包括司機超時停車而可能獲得的7萬美元罰款收入。

這個理由聽起來合情合理，雖然略顯急功近利。隨著聖荷西市中心從新冠疫情 中復甦後，大部分活動都發生在夜間，因此在晚上6時以後找到一個空著的咪錶停車位簡直比登天還難。每小時4美元的收費標準與室內停車場的收費標準一致，這或許也能鼓勵那些計畫晚上外出的人將車停在室內停車場，因為最先的90分鐘是免費的。

此外，會議中心停車場也終於加入了90分鐘免費停車的行列，這為前往SoFA區的人們提供了另一個選擇。市議會備忘錄指出，舊金山的咪錶停車收費到晚上10時，每小時最高收費13美元；沙加緬度的咪錶停車收費也到晚上10時。聖荷西市中心停車收費最高可達每小時 6 美元，而屋崙每小時收費最高為 4 美元——但僅限下午 6 時前。

雖然在23日的會議上，許多市中心商家甚至遊客都會就此問題發表意見，但市議會幾乎不可能否決這項計畫。額外的收入已經計入本月通過的預算中，如果市議會否決停車收費調整方案，他們要麼需要籌集 120 萬美元的收入，要麼需要削減其他開支來彌補缺口。