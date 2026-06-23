舊金山海灘現「瘋狗浪」 母女遭捲入海中

最新海灘慘劇：母女二人遭「瘋狗浪」捲入海中，傷勢嚴重。示意圖。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山貝克海灘遭瘋狗浪捲走母女，兩人重傷送醫。

舊金山貝克海灘遭瘋狗浪捲走母女，兩人重傷送醫。 重點二： 多名遊客及時下水救援，並立即撥打911求助。

多名遊客及時下水救援，並立即撥打911求助。 重點三：加州海岸近期事故頻傳，氣象局已發出海灘危險警報。

紐約郵報報導，周四（18日），一股強勁的「瘋狗浪」（sneaker wave）將一名母親和她未滿十幾歲的女兒捲入太平洋，導致兩人受重傷。她們是近期接連發生在加州 海岸線的一系列致命衝浪事故中的最新受害者。

據舊金山 消防局官員稱，這名身分未明的母親和女兒在舊金山金門大橋 以南的貝克海灘（Baker Beach）海灘被捲入海中，隨後被其他海灘遊客救起，這些遊客將她們帶回岸邊並撥打了911。

其他海灘遊客迅速採取行動，先將這名婦女和孩子從水中救出，隨後撥打了911。

消防員抵達時，兩名傷者均處於危急狀態，但急救人員成功穩定了她們的病情，隨後將她們以重傷狀態送往當地醫院。當局未公布有關她們傷情的詳細信息。

消防局官員表示，這起事件有力地提醒人們，舊金山海岸線乃至整個加州都存在「瘋狗浪」的危險。

官員們指出，「瘋狗浪」是一種強勁且出人意料的水流，會在毫無預警的情況下，湧上比預期遠得多的海灘區域。

「這些海浪真的會悄無聲息地襲來，將你捲入海中，」舊金山消防局隊長艾爾斯（Jack Ayers）說。

周四的這次救援是在貝克海灘不到一個月內發生的第二起重大「瘋狗浪」事件。5月29日，一名漁民被捲入大海，送醫時情況危急。

就在兩天前的周二（16日），附近柏斯菲卡市的卡多特（Lilia Cadotte）正在釣魚時，一浪將她掀翻，並將其沖離岸邊約30呎。「大海不是我們的朋友，」卡多特說，「它毫不留情。」

這些令人恐懼的事件發生在加州海岸線上一段致命的海域。

6月9日，五歲的Amada Mia Brown在拉古納的金銀島海灘被海浪捲走後不幸身亡。這名女童原定於今年夏天晚些時候在她的家鄉聖伯納汀諾市開始上幼兒園。

據聖塔克魯茲縣消防官員稱，一天後，兩名來自佛利蒙的摯友在Panther Beach海灘附近被「瘋狗浪」捲入大海，不幸身亡。

21歲的奈爾（Harshita Nair）是柏克萊加大法律研究專業的學生，預計將於2027年畢業。20歲的斯蘭（Mahial Sran）正在聖荷西州立大學攻讀公共衛生學位。

國家氣象局已發布海灘危險預警，有效期至周日（28日）早晨，指出加州面向南部和西南部的海灘沿線，瘋狗浪和危險離岸流的風險較高。

官員們敦促海灘遊客保持警惕，避免站在岩石、防波堤和碼頭上，因為在那裡，突如其來的海浪可能會迅速釀成悲劇。