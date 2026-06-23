SFO延誤率增4倍 下午、晚間航班最嚴重 數量大幅增加

SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增四倍。(舊金山國際機場網站提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： SFO今年平均延誤時間由5分鐘升至20分鐘，暴增四倍。

SFO今年平均延誤時間由5分鐘升至20分鐘，暴增四倍。 重點二： FAA限制平行降落與跑道施工，使延誤航班數量明顯增加。

FAA限制平行降落與跑道施工，使延誤航班數量明顯增加。 重點三：下午與晚間最嚴重，離港航班受影響略高於抵達航班。

據舊金山 紀事報報導，舊金山國際機場（SFO）今年航班延誤情況明顯惡化。自聯邦航空總署（FAA）限制降落程序、以及機場跑道施工展開後，SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增4倍。

數據顯示，今年4月1日至6月10日期間，SFO延誤問題並非主要因為單次延誤時間過長而抬高平均值，而是延誤航班數量大幅增加。去年同期，約18%的到港與離港航班延誤15分鐘以上；今年同期，比率已上升至約41%，超過一倍。

幾乎全天各時段的延誤率都有上升，其中下午與晚間最為嚴重。下午1時與晚上9時是延誤最嚴重的時段，有超過半數航班延誤。相較之下，清晨航班最穩定，早上5時僅約10%航班延誤，早上7時延誤率也只有13%。

延誤激增始於今年4月。當時FAA出台禁令，禁止SFO兩條東西向跑道進行平行降落，而這項操作過去數十年來一直是SFO常見做法，只有在惡劣天氣時才會暫停。與此同時，SFO自3月30日起展開大型跑道工程，關閉1R跑道至10月2日。工程內容包括重新鋪設跑道表面、改善鄰近滑行道、升級燈光系統與重新劃設標線，總費用達1億8000萬元。

SFO先前曾表示，受FAA命令與施工影響，約25%航班可能延誤30分鐘以內，機場會與FAA合作盡量降低影響。不過最新數據顯示，延誤情況進入6月後仍持續增加。

出發航班受到的影響略高於抵達航班。今年同期，約45%的離港航班，也就是1萬6740班，延誤15分鐘以上；去年同期僅16%，約5962班。抵達航班方面，今年約37%延誤15分鐘以上，去年則為20%。

國內線因班次較多，今年延誤比率也較高，到港與離港航班約43%延誤；國際線延誤比率則約35%。

與SFO相連的機場中，有15座機場超過半數航班延誤。其中延誤率最高的是西雅圖地區的潘恩機場（PaineField），超過三分之二航班延誤15分鐘以上，其次包括聖路易、芝加哥中途機場與華盛頓州帕斯科。

除了施工與FAA限制外，SFO長期也容易受天氣影響，包括霧氣與強風。SFO場地受限於101公路與海灣之間，兩條平行跑道距離僅750呎。機場目前沒有擴建計畫，因為擴建很可能需要填海，過去2002年的相關擴建方案也曾遭否決。