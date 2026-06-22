我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

全球僅4例 加州再現罕見蜱蟲傳染病

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

加州今年春季再現極罕見的萊尼立克次體感染，全球僅四例人類病例，患者疑在北加州染病後住院治療，現已出院康復。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 據加州公共衛生廳稱，今年春季，一名加州居民因感染一種極罕見的蜱蟲（tick）傳染病而住院治療，據記載，全球範圍內該病僅報告過四例人類感染病例。

這名患者於4月被確診感染了萊尼立克次體（Rickettsia lanei），這是一種新近被確認的、屬於斑點熱（spotted fever）立克次體組（Rickettsia）的細菌。公共衛生部門表示，該感染很可能是在北加州感染的。

該部門稱，患者曾住院治療，現已出院並正在康復中。該機構未透露患者的身份，也未披露其居住縣、症狀、住院時長或感染發生地點。

這是已知第四例萊氏立克次體感染人類病例，也是加州的第三例。此前在2004年和2023年報告的兩例加州病例，後來被研究人員確認為由同一病原體引起的嚴重洛基山（Rocky Mountain）斑點熱樣疾病。

據公共衛生部門稱，相關疾病的症狀通常包括發熱、頭痛、肌肉酸痛和皮疹，但早期症狀可能與其他感染相似，未必能立即指向蜱媒傳染病。

研究人員於2018年首次在蘇諾瑪縣的兔蜱（rabbit ticks）中檢測到萊尼立克次體。由於兔蜱極少叮咬人類，當時對人類的風險尚不明確。近期研究指出，太平洋海岸蜱（Pacific Coast tick）很可能是人類感染的傳播途徑。

聯邦疾病防治中心（CDC）期刊「新興傳染病」（Emerging Infectious Diseases）2024年的一份報告描述了兩名北加州男性，他們在相隔近二十年的時間裡相繼患上了嚴重的斑點熱樣疾病。據報告稱，兩人均被送入醫院。其中一人住院22天，其中11天在重症監護室。另一人住院13天。兩人均倖存下來。

洛基山斑點熱在加州較為罕見，但可能危及生命。公共衛生部門表示，加州每年通常僅報告少數幾例落磯山斑點熱和太平洋海岸蜱熱的確診病例。

CDC指出，若未及早使用多西環素（doxycycline，一種針對疑似蜱蟲立克次體病推薦的抗生素）進行治療，洛基山斑點熱可能致命。

衛生官員建議，若在可能接觸蜱蟲後出現發熱、皮疹、劇烈頭痛或流感樣症狀，應立即就醫，並告知醫護人員是否被蜱蟲叮咬，或近期是否曾前往草地、灌木叢或林區。

若發現蜱蟲已附著在皮膚上，應使用尖頭鑷子將其移除：用鑷子緊貼皮膚夾住蜱蟲，施加均勻壓力向上拔出。應密切觀察是否出現症狀，若出現不適應及時聯繫醫療保健提供者。

精華 FAQ

  • 患者感染的是萊尼立克次體（Rickettsia lanei），屬於斑點熱立克次體組的新近確認細菌。全球目前僅記錄到四例人類感染，顯示其極為罕見。

  • 官方表示患者曾住院治療，現已出院並持續康復，但未公開其身份、居住縣、症狀、住院時間或確切感染地點，只推測可能是在北加州感染。

  • 若接觸蜱蟲後出現發熱、皮疹、劇烈頭痛或流感樣症狀，應立即就醫並告知暴露史；若蜱已附著，應用尖頭鑷子緊貼皮膚向上拔除並持續觀察症狀。

加州 舊金山

上一則

體內維生素C濃度較高老年人 腦部更健康

下一則

「7X7」 49道彩色光束 點亮金山市政中心

延伸閱讀

麻疹病患曾到訪 SFO、聖荷西警戒

麻疹病患曾到訪 SFO、聖荷西警戒
費城蜱蟲活動高峰到… 相關疾病增加 學者促注意這些事

費城蜱蟲活動高峰到… 相關疾病增加 學者促注意這些事
曲狀桿菌病例增 沙加緬度縣府提醒夏季7大食安原則

曲狀桿菌病例增 沙加緬度縣府提醒夏季7大食安原則
逾130人死 非洲伊波拉疫情惡化 恐成史上最嚴重疫情之一

逾130人死 非洲伊波拉疫情惡化 恐成史上最嚴重疫情之一
男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡