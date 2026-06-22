全球僅4例 加州再現罕見蜱蟲傳染病

AI摘要 文章摘要整理： 加州今年春季再現極罕見的萊尼立克次體感染，全球僅四例人類病例，患者疑在北加州染病後住院治療，現已出院康復。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 據加州 公共衛生廳稱，今年春季，一名加州居民因感染一種極罕見的蜱蟲（tick）傳染病而住院治療，據記載，全球範圍內該病僅報告過四例人類感染病例。

這名患者於4月被確診感染了萊尼立克次體（Rickettsia lanei），這是一種新近被確認的、屬於斑點熱（spotted fever）立克次體組（Rickettsia）的細菌。公共衛生部門表示，該感染很可能是在北加州感染的。

該部門稱，患者曾住院治療，現已出院並正在康復中。該機構未透露患者的身份，也未披露其居住縣、症狀、住院時長或感染發生地點。

這是已知第四例萊氏立克次體感染人類病例，也是加州的第三例。此前在2004年和2023年報告的兩例加州病例，後來被研究人員確認為由同一病原體引起的嚴重洛基山（Rocky Mountain）斑點熱樣疾病。

據公共衛生部門稱，相關疾病的症狀通常包括發熱、頭痛、肌肉酸痛和皮疹，但早期症狀可能與其他感染相似，未必能立即指向蜱媒傳染病。

研究人員於2018年首次在蘇諾瑪縣的兔蜱（rabbit ticks）中檢測到萊尼立克次體。由於兔蜱極少叮咬人類，當時對人類的風險尚不明確。近期研究指出，太平洋海岸蜱（Pacific Coast tick）很可能是人類感染的傳播途徑。

聯邦疾病防治中心（CDC）期刊「新興傳染病」（Emerging Infectious Diseases）2024年的一份報告描述了兩名北加州男性，他們在相隔近二十年的時間裡相繼患上了嚴重的斑點熱樣疾病。據報告稱，兩人均被送入醫院。其中一人住院22天，其中11天在重症監護室。另一人住院13天。兩人均倖存下來。

洛基山斑點熱在加州較為罕見，但可能危及生命。公共衛生部門表示，加州每年通常僅報告少數幾例落磯山斑點熱和太平洋海岸蜱熱的確診病例。

CDC指出，若未及早使用多西環素（doxycycline，一種針對疑似蜱蟲立克次體病推薦的抗生素）進行治療，洛基山斑點熱可能致命。

衛生官員建議，若在可能接觸蜱蟲後出現發熱、皮疹、劇烈頭痛或流感樣症狀，應立即就醫，並告知醫護人員是否被蜱蟲叮咬，或近期是否曾前往草地、灌木叢或林區。

若發現蜱蟲已附著在皮膚上，應使用尖頭鑷子將其移除：用鑷子緊貼皮膚夾住蜱蟲，施加均勻壓力向上拔出。應密切觀察是否出現症狀，若出現不適應及時聯繫醫療保健提供者。