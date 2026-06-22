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「7X7」 49道彩色光束 點亮金山市政中心

記者王子涵／舊金山報導
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大型公共藝術裝置「7X7」，49道彩色光束在市政中心廣場（Civic Cente...
大型公共藝術裝置「7X7」，49道彩色光束在市政中心廣場（Civic Center Plaza）升起，象徵舊金山49平方哩的城市面積。（市府提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山以「7X7」49道彩色光束點亮市政中心，配合驕傲月、國慶與世界盃等活動，打造免費公共藝術體驗並推動觀光復甦。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）上周末公布大型公共藝術裝置「7X7」，49道彩色光束在市政中心廣場（Civic Center Plaza）升起，象徵舊金山49平方哩的城市面積。裝置將自6月21日至7月4日展出，每晚從日落持續至日出，光束可從舊金山各區與灣區多地遠眺，為市民與遊客打造免費、開放的沉浸式公共藝術體驗。

市府表示，「7X7」由舊金山非營利藝術組織Illuminate構思並製作，適逢舊金山迎來一連串大型活動，包括同志驕傲月活動、FIFA世界盃賽事，以及美國建國250周年慶祝活動。裝置在展出期間也將隨節慶變化，驕傲周末將呈現彩虹色彩，7月4日國慶期間則轉為美國國旗紅、白、藍配色。

羅偉表示，今年夏天，舊金山正迎接來自世界各地的遊客參加驕傲遊行活動、國慶與世界盃足球賽，「我們正在展現這座城市的創意、能量與精神，這些正是舊金山成為世界上最偉大城市的原因。」他說，無論是居民或遊客，無論身處社區或前往市中心，都能在這個夏天感受到舊金山令人振奮的一面。

市府指出，該裝置也是羅偉推動觀光與市中心復甦的一部分。舊金山今年先後承辦超級盃、NBA全明星周末，目前灣區也正在舉辦FIFA世界盃賽事。市府預估，這些大型活動將帶來14億元經濟效益，推動舊金山經濟復甦。舊金山國際機場今年陣亡將士紀念日週末也創下歷來最繁忙紀錄，顯示觀光人潮持續回流。

舊金山公園局總經理梅德蘭（Sarah Madland）表示，公共空間中的藝術能為城市帶來喜悅、美感與連結，「7X7」這類計畫不僅活化市政空間，也讓所有人都能免費參與共享。

Illuminate創辦人兼首席願景長戴維斯（BenDavis）表示，夏至、驕傲周末、六場世界盃比賽、舊金山與美國250周年等活動集中在兩周內登場，對城市而言是非常特別的時刻。他說，「全世界都將看向舊金山，而『7X7』正是我們啟發數百萬人的機會。」

驕傲周末期間，「7X7」也將與Illuminate另一項公共藝術作品Welcome SF共同點亮城市天際線。Welcome SF是在市場街沿線設置的4.1哩彩虹雷射裝置，主辦方稱其為世界最大驕傲旗幟。

Illuminate過去曾製作灣橋燈光裝置「BayLights」、金門公園「GoldenMile」等公共藝術項目。此次「7X7」由藝術家、工程師、社區組織與多個公共機構合作完成。

精華 FAQ

  • 「7X7」以49道彩色光束象徵舊金山49平方哩的城市面積，並在市政中心廣場展出，讓民眾從多個區域都能遠眺欣賞。

  • 裝置自6月21日至7月4日展出，日落至日出持續點亮；驕傲周末會呈現彩虹色，7月4日則轉為紅、白、藍國旗配色。

  • 市府希望借驕傲月、世界盃與美國250周年等大型活動聚焦城市形象，帶動遊客造訪、市中心回流，進一步刺激經濟復甦。

舊金山 灣區 羅偉

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