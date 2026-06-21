花園角廣場整修動工 施工圍籬圍起 廣場暫停開放

花園角廣場改造工程推進，施工圍籬圍起，廣場暫停開放。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山華埠花園角廣場已進入整修施工階段，廣場全數圍起暫停開放，市府計畫全面改善設施與環境，居民也期待完工後重現社區活力。

舊金山華埠 地標花園角廣場改造工程正全面展開，本報走訪現場發現，整座廣場已被綠色施工圍籬完全圍起，民眾無法進入，工地外已張貼工程資訊，昔日居民休憩、下棋、聚會的熱鬧景象暫時消失，象徵這項耗資數千萬美元的大型翻新工程正式進入施工階段。

從現場可見，位於廣場旁的中華文化中心（CCC）及希爾頓酒店天橋依舊矗立，華埠牌樓與周圍商業區高樓形成鮮明對比，但花園角中央區域已完全封閉，施工圍欄一路延伸至廣場四周，行人只能繞道通行。工程期間，廣場原有的休閒空間、兒童遊樂設施及社區活動場地均暫停使用。

花園角有「華埠客廳」之稱，數十年來一直是華裔 居民的重要公共空間，不少長者每天到此下棋、聊天、打太極，也經常舉辦節慶、市集及社區活動。由於廣場興建至今已有數十年，設施逐漸老化，此次整修被視為近年來華埠最重要的公共建設之一。

根據舊金山市政府公布的規畫，工程將全面更新廣場地面鋪設、改善無障礙設施、增設兒童遊樂空間、翻新公共廁所，並改善照明、排水及綠化景觀，同時強化與地下停車場的結構安全，希望打造更安全、更具包容性的公共空間。

改造完成後，花園角將保留作為華埠居民重要的社區活動中心，同時提升整體使用品質，讓不同年齡層都能享有更舒適、安全的休憩環境。

不少經過現場的居民表示，雖然施工期間難免帶來不便，但大家都期待工程早日完成，希望未來的花園角能成為更具活力的社區中心，繼續陪伴華埠居民，也吸引更多遊客走進華埠、感受這座歷史社區的文化魅力。