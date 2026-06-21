逾130人死 非洲伊波拉疫情惡化 恐成史上最嚴重疫情之一

伊波拉疫情持續惡化，ACoM會議上專家示警：恐成史上最嚴重疫情之一。（記者李怡/翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 剛果民主共和國與烏干達伊波拉疫情持續惡化，邦迪布焦型病毒已致近700例確診、逾130死，專家警告若資源不足恐成史上最嚴重疫情之一。

美國社群媒體會議（ACoM）19日舉行線上媒體簡報會，聚焦剛果民主共和國及烏干達持續惡化的伊波拉疫情 。多位公共衛生及國際事務專家指出，此次疫情由罕見的「邦迪布焦型（Bundibugyo）」伊波拉病毒引發，目前尚無對應疫苗 ，截至6月中旬已累計近700例確診、超過130人死亡，疫情仍持續擴大，恐成為歷來最嚴重的伊波拉疫情之一。

出席簡報會的包括范德堡學院預防醫學與傳染病學教授William Schaffner、聖母大學全球事務助理教授Rachel Sweet，以及「Immigrant Magazine」總編輯兼發行人Pamela Asobo-Anchang。三位專家分別從病毒防治、國際局勢及社區傳播等角度，分析疫情最新發展及全球面臨的挑戰。

專家表示，目前疫情主要集中在剛果民主共和國東部，並已跨越邊境蔓延至烏干達。世界衛生組織 （WHO）截至6月中旬統計，已通報近700確診病例及130多死亡病例，感染人數仍在增加。此次流行的是邦迪布焦病毒株，目前沒有針對性的疫苗，只能依靠及早發現病例、隔離患者、追蹤接觸者及支持性治療控制疫情，因此防疫工作更加困難。

談到疫情為何快速惡化，專家指出，伊波拉主要透過感染者的血液、體液及受污染物品接觸傳播，並非經由空氣傳染。因疫情爆發地區長年受到武裝衝突影響，醫療資源不足，救援人員難以深入疫區，加上部分民眾對政府及醫療體系缺乏信任，甚至受到錯誤資訊影響而拒絕就醫或配合隔離，成為疫情持續擴散的重要原因。

專家呼籲，控制疫情除了需要國際社會提供更多醫療及人道援助外，也必須加強社區衛教，提升民眾對伊波拉病毒的正確認識。民眾應避免接觸感染者血液及體液、做好手部清潔、發現疑似症狀立即就醫，並配合公共衛生單位的隔離及接觸者追蹤措施。

對於各國政府可以採取哪些措施，專家們認為，首先應加強機場、邊境及醫療院所的監測與通報機制，及早發現疑似病例，避免疫情跨境擴散。同時應持續投入資金支持疫苗與藥物研發，協助向疫區提供醫療物資、檢測設備及醫護人員。

ACoM會議專家也強調，政府應透過社區領袖、媒體及宗教團體加強衛教宣導，澄清錯誤訊息，建立民眾對公共衛生體系的信任，才能有效控制疫情。