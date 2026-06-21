灣區連鎖超市Mollie Stone's 收購70年United Markets

灣區連鎖雜貨店Mollie Stone's收購擁有70年歷史的競爭對手United Markets。（取自Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： Mollie Stone's Markets將收購馬連縣老牌雜貨店United Markets，交易完成後兩家門店仍保留原名並延續既有員工與社區服務。

據媒體SFGATE報導，灣區 特色雜貨連鎖店Mollie Stone's Markets正在收購另一家當地雜貨店：馬連縣（Marin County）擁有70年歷史的United Markets，該連鎖店在聖拉菲（San Rafael）和聖安賽莫（San Anselmo）各有一家門店。

Mollie Stone's和United Markets於日前在「Shelby Report」上公布了這一消息。

United Markets老闆史密斯（Kelly Smith）向SFGATE透露，這家企業自1982年起便由其家族經營。2019年，在她父親丹尼爾斯（Bill Daniels）去世後，她接手了這家企業。

「感覺時機已經成熟，」她說，「於是我們與Mollie Stone超市進行了洽談。他們和我們一樣都是工會企業，所以我知道我的員工會得到他們的妥善照顧，而且他們也是本地企業。因此，在經營方式、市場策略以及服務社區方面，我們非常相似，這次合作順理成章。」

史密斯表示，在6月28日完成交接後，United Markets的兩家門店仍將沿用原名。她未透露具體收購價格。

Mollie Stone's超市在灣區擁有八家門店，其中兩家位於馬連縣：分別在蘇沙利度（Sausalito）和格林布瑞（Greenbrae）。這家成立於1986年的本地連鎖超市，銷售的本地、有機及特色商品種類與United Markets相似。SFGATE未能在發稿前及時聯繫到「Mollie Stone's」超市置評，但該超市老闆斯通（Mike Stone）向「馬連獨立報」（Marin Independent Journal）表示，他們計劃保留United Markets的「價格敏感型」經營理念。

「我們期待在延續這一傳統的同時，為聖安賽莫和聖拉菲的顧客注入新活力，帶來周到的改進和更優質的購物體驗，」斯通對「Shelby Report」表示。

據「Shelby Report」報導，Mollie Stone's超市還計劃保留United Markets的現有員工。

「我堅信這將非常適合聖拉菲和聖安塞莫，」史密斯告訴SFGATE，「他們是一家管理非常出色、親力親為的企業。因此，他們會密切關注顧客需求，並提供顧客所期待的產品。」