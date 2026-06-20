BTS演唱會、足球賽事帶動 灣區大眾運輸湧人潮

Caltrain自2024年電氣化改造以來，客流量一直在穩步回升。(caltrain.com)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區大眾運輸在通勤與大型活動帶動下明顯回溫，BART、Muni、Caltrain與AC Transit客流皆上升，反映疫情後乘客正逐步回流。

舊金山灣區 的列車和巴士又開始擁擠了，可是就連運輸專家也不確定是什麼原因造成的。

舊金山紀事報報導，在非周末的傍晚，鮑威爾街（Powell Street）BART站出現了一些奇特的景象。下午5時左右，人們湧上月台。上班族背著背包，購物者拿著大包小包。扶梯上人來人往，偶爾會有人用手肘把身邊的人推開。洗手間外排起了長隊，一位身穿橘色襯衫的工作人員提醒大家耐心等待。

這番景象讓人想起疫情 前的日子，那時灣區還沒有普遍居家辦公，大眾運輸尚未被人們棄用。如今，早晚高峰的擁擠人潮再次湧現，推動BART在今年前三個月創下了現階段客流量新高。儘管BART的客流量仍只有2019年的一半，但今年1月至4月是自新冠疫情封鎖以來客流量最高的四個月。

「我確實看到很多穿著商務休閒裝的人，顯然是剛從辦公室下班出來，」摩爾（Carolyn Moore）說。18日她坐在鮑威爾街月台上，一邊讀著「簡愛」（Jane Eyre），一邊等下一班列車。她每天從列治文市通勤到舊金山，車廂裡擠滿了朝九晚五的上班族、參加校外活動的兒童以及外出遊玩的家庭。

紀事報彙編的數據顯示，其他大眾運輸系統的復甦情況甚至比BART還要好。在同樣的四個月時間內，舊金山公共交通局（Muni）的客流量恢復到了疫情前水準的81%，而加州火車（Caltrain）也達到了70%。

加州火車也稱半島鐵路（Peninsula rail line），它營運一條連接舊金山、聖荷西和吉爾洛（Gilroy）的51哩長通勤列車線。自2024年電氣化改造帶來更快的列車服務以來，半島鐵路的客流量一直在穩步回升，人們可以快速往返於舊金山市中心和矽谷的工作地點或會議地點之間。在東灣，AC Transit 的客流量已恢復到疫情前的 79%，這表明當地公車路線以及每天跨灣行駛的跨灣巴士都已強勁復甦。

這些數據表明，在超級盃、世界盃以及近期在史丹福體育場舉行的三場防彈少年團（BTS）演唱會的推動下，公共交通正穩步復甦。灣區委員會（Bay Area Council）表示，隨著新收費閘機的安裝，BART的乘客滿意度「顯著提升」，人們再次開始青睞大眾運輸。