因應世界盃夜間賽事 SFMTA加開接駁巴士至凌晨

世界杯晚場散場不用擔心沒車搭，SFMTA加開深夜接駁巴士。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 為因應世界盃夜間賽事，SFMTA加開深夜接駁巴士銜接BART與Caltrain，並將於6月22日及25日延續服務，方便球迷賽後返家。

為了方便球迷前往聖塔克拉拉觀看2026年世界盃 賽事，舊金山 交通局（SFMTA）宣布，除了19日晚間加開深夜Muni接駁巴士，銜接BART和Caltrain列車，協助球迷在比賽結束後順利返回舊金山。接下來6月22日及25日的晚間賽事，也將提供相同的深夜服務。

根據安排，接駁巴士於下午3時15分至6時15分提供賽前服務，方便球迷前往轉乘；賽後則從晚上11時45分一路行駛至隔日凌晨2時15分，配合最後幾班BART和Caltrain列車，讓觀眾不用擔心深夜沒有交通工具返家。

接駁路線將串聯聯合廣場、SoMa、第4街與King街的Caltrain車站、BART站，以及45號公車沿線站點。無論是住在舊金山市中心、華埠，或搭乘區域鐵路返家的民眾，都能透過接駁巴士完成最後一哩路。

SFMTA表示，這項深夜接駁服務是與舊金山市長辦公室、灣區 世界盃主辦委員會及各交通單位共同規劃，希望鼓勵更多民眾利用大眾運輸觀賽。

交通局提醒，6月22日及25日兩場晚間世界盃比賽結束後，也都會提供同樣的深夜接駁服務，建議球迷提前查詢班次，預留轉乘時間，以免錯過最後一班列車。

隨著世界盃賽事持續進行，整個舊金山灣區的交通運輸也全面進入應變模式。包括Muni、BART、Caltrain、VTA及SamTrans等交通系統，都將視賽程加開班次或延長營運時間，部分場館周邊道路也將實施交通管制。此次世界盃也是灣區首次由多個城市共同承擔大型國際賽事的交通接駁任務。