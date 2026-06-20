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連續11月增加職位 南灣就業成長速度稱冠加州

編譯林思牧／綜合報導
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南灣已連續 11 個月新增就業職位。(谷歌地圖)
南灣已連續 11 個月新增就業職位。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

南灣五月新增兩千四百個工作，連續十一個月成長，帶動加州就業回升，全年增幅也明顯優於灣區、全州與全美。

南灣地區的就業成長帶動了加州5月的就業成長，它的就業成長速度超過了灣區、加州乃至全美去年全年的就業成長速度。

聖荷西信使報報導，加州就業發展廳EDD（Employment Development Department）於19日發表的報告稱，南灣是加州 5 月最大的就業引擎，延續了數月的就業成長趨勢。雖然灣區整體就業持平，沒有什麼變化，但南灣目前已連續 11 個月新增就業職位。

經季節性波動調整後，南灣 5 月增加了2400 個工作崗位，舊金山-聖馬刁地區增加了600 個工作崗位。然而，東灣失去了 2200 個工作機會。5月在北灣，納巴縣增加了300個工作崗位，蘇拉諾縣減少了800個工作崗位，蘇諾瑪縣減少了200個工作崗位，馬連縣則減少了100個工作崗位。

南灣地區的就業成長幅度超過了加州其他所有都會區，包括上個月新增了2200個就業機會的洛杉磯縣地區。加州5月新增就業數量為3100個，全州失業率維持在5.3%不變。

截至5月的前一整年內，南灣地區的非農業就業總數增加了1.5%，舊金山-聖馬刁地區成長了0.9%，灣區整體成長了0.8%，加州整體成長了0.6%，東灣區成長了0.1%。同一時期，全美就業總人數增加了0.3%。

精華 FAQ

  • 南灣經季節調整後五月新增兩千四百個工作，連續十一個月增加職位，增幅高於加州其他都會區，因此成為全州五月最大的就業引擎。

  • 舊金山至聖馬刁地區增加六百個工作，東灣減少兩千兩百個；北灣中，納巴縣增加三百個，蘇拉諾、蘇諾瑪與馬連縣則分別減少。

  • 截至五月前一整年，南灣非農業就業總數增加一點五%，高於舊金山至聖馬刁的零點九%、加州零點六%與全美零點三%的成長。

舊金山 加州 灣區

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