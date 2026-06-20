公園網球場遭霸占 舊金山市府推預約新制

羅西公園的網球場之一。(谷歌地圖)

舊金山 市政府推出新規，打擊公園裡的「網球陰謀集團」（tennis cabal），但你知道那是什麼問題嗎？

舊金山紀事報報導，舊金山公園管理部門在羅西公園（Rossi Park）網球場推出新的預約系統，此前有投訴稱，一個私人團體在周末霸占了球場，不讓非團體成員使用。

新規要求，球員們必須預約在每周末上午7時30分至下午1時30分之間使用第一和第二球場，這兩個球場先前是先到先得。第三球場原本已實施預約制。使用費用為每小時5美元，與市內其他公共球場的收費標準相同。娛樂和公園部門的一位發言人稱該規定為試點項目，但尚未確定結束日期。

位於內列治文區的羅西公園張貼的告示解釋了這項新規定，並表示此舉是「為了確保所有人都能使用球場，並應社區的要求」。告示中並未提及上個月引發軒然大波的網球場風波：當時，社群媒體 用戶紛紛譴責一個團體在周末上午霸占球場，並在其團體成員之間輪流進行雙打比賽。

造成問題的團體是羅西網球俱樂部（Rossi Racquet Club），根據其網站存檔頁面顯示，它與市政府沒有任何關係。它向會員收取250美元的年費，並建議每次使用球場時繳費5美元。該網站目前已設定密碼保護。

該網球俱樂部負責人摩爾（Chad Moore）尚未對此事作出回應。會員金伯利金（Kimberly Kim）在5月告訴紀事報，俱樂部歡迎所有人加入。但其他網球愛好者表示，該團體使用了不公平的「把關」手段。去年，一份提交給公園管理部門的311投訴描述了一起事件，其中「大約10名球員」用登山扣鎖住了前兩個球場的門，阻止其他人進入。

這種行為引發了Reddit上一個瘋傳的帖子，該帖子指責羅西團體像一個「私人集團」（private cabal），並將「這些公共公園當作自己的私人俱樂部」。

隨著新的強制球場共享政策出台，網球運動員們希望羅西球場能夠成為它一直以來所設想的公共空間：一個任何人都可以在有緩衝的瀝青地面上擊打綠色小球的地方。