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灣區餐廳摘美食獎 Quince主廚封王

編譯組／綜合報導
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舊金山在2026年詹姆斯比爾德獎上斬獲兩項大獎。示意圖。(取自Pexels)
舊金山在2026年詹姆斯比爾德獎上斬獲兩項大獎。示意圖。(取自Pexels)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，時隔四年，灣區終於在被譽為「美食界奧斯卡」的頒獎典禮上打破了獎項荒，一舉摘得兩項大獎。

舊金山Quince餐廳的主廚兼老闆塔斯克（Michael Tusk）在芝加哥舉行的本屆詹姆斯比爾德獎餐廳及主廚（James Beard Foundation restaurant and chef awards）頒獎典禮上，憑藉備受矚目的「傑出主廚獎」為典禮畫上了圓滿的句號。塔斯克上台領獎時，妻子兼商業夥伴Lindsay陪伴在側。

「如果沒有她，我就不會獲得這個獎項。是她讓我能夠專注於烹飪、創作，並處理經營餐廳的諸多其他事務。」在簡短的致辭中，他還向全體員工表示感謝。

塔斯克夫婦於2003年開設了「Quince」餐廳，被視為灣區最傑出的高級餐廳之一。在今年的「百佳餐廳」榜單中，它位列第18名。塔斯克夫婦還擁有義大利餐廳「Cotogna」和葡萄酒吧「Verjus」。

塔斯克是自2022年以來首位獲得個人獎項的灣區主廚，當時華埠「Mister Jiu′s」餐廳的Brandon Jew曾榮獲「加州最佳主廚」獎。2011年，塔斯克曾獲得「太平洋最佳主廚」獎。

周一晚上的另一位獲獎者是舊金山Pacific Cocktail Haven，簡稱PCH的首席調酒師兼聯合老闆迪德里希（Kevin Diedrich），他榮獲了「雞尾酒服務傑出專業人士」獎。

在領獎台上，他向PCH過去和現在的所有同事表示了感謝。「PCH的團隊每天都讓你大放異彩。這取決於你身邊的人，而他們絕對棒極了，」迪德里希說道。

迪德里希希望自己的獲獎能激勵舊金山的酒吧和餐廳勇於突破自我。「希望大家能不斷突破界限，不要在菜單設計上墨守成規，」他說，「隨著新科技資金的注入，人們已經重新走上街頭消費了。」

在PCH，雞尾酒的靈感源自亞洲和太平洋地區。迪德里希於2016年6月與酒吧集團Sidecar Hospitality的商業夥伴Andy Chun和Jan Wiginton共同創立了Pacific Cocktail Haven。該店最初位於聯合廣場，直到2021年因一場火災被迫搬遷至現址Sutter街550號。

迪德里希及其合伙人還在SoMa區擁有一家風格更休閒的酒吧Kona′s Street Market，於2021年開業，提供融合了世界各地風味與食材的雞尾酒。

精華 FAQ

  • 塔斯克在芝加哥舉行的詹姆斯比爾德獎典禮上，拿下備受矚目的「傑出主廚獎」。這也是灣區自2022年以來首位獲得個人類別獎項的主廚，象徵當地餐飲再受肯定。

  • 另一位得主是Pacific Cocktail Haven首席調酒師兼聯合老闆迪德里希，他獲得「雞尾酒服務傑出專業人士」獎。評審肯定他在調酒專業與團隊協作上的表現。

  • 報導指出，灣區時隔四年終於在詹姆斯比爾德獎打破獎項荒，一次拿下兩項大獎。這不僅肯定Quince與PCH，也反映舊金山餐飲與酒吧持續創新、重新活躍。

灣區 芝加哥 舊金山

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