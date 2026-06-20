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百年酒館恐熄燈 Townhouse陷租約危機

編譯組／綜合報導
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擁有近百年歷史的Townhouse Emeryville宣布，6月20日是最後營...
擁有近百年歷史的Townhouse Emeryville宣布，6月20日是最後營業日。(谷歌地圖)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，埃默里維爾（Emeryville）一家歷史悠久的餐廳可能將於本周六（20日）倒出最後一杯酒，除非這座擁有百年歷史的建築的經營者能找到貸款方。

「Townhouse Emeryville」是一家酒吧兼燒烤餐廳，最初建於1929年，曾是地下酒吧，日前宣布6月20日將是其最後營業日，理由是「餐飲業和我們社區時代變遷的現實」。

但店主Dan Seng並未放棄，他正向私人貸款方尋求200萬美元，用於收購這處由當地一個家族擁有數十年的房產。

據最先報導該餐廳即將關閉的「E′ville Eye」報導，該餐廳已掛牌出售多年。一份房產掛牌信息指出，阿拉米達縣衛生局將要求新業主對設施進行升級改造，該地塊面積約1萬平方呎，售價約為220萬美元。

Seng表示，他已與幾位投資者進行過洽談，對方表示願意提供200萬美元貸款中的部分或全部金額；此外，如果該物業被出售給其他買家，他也有可能繼續租用該物業。

「確實存在一些可行的方案，」Seng對「紀事報」補充道，「但在小雞孵出來前先別數有幾隻雞」。

這並非埃默里維爾「Townhouse」餐廳首次關閉。據埃默里維爾歷史學會（Emeryville Historical Society）記載，該餐廳曾於1989年停業，但一年後在新的經營者手中重新開業。

Seng曾是一名住宅開發商，自2017年起成為「Townhouse」的常客。當時他在餐廳隔壁幾家門面處開設了一間辦公室，並在此舉行了許多客戶會議。2020年9月8日，也就是他的生日當天，他買下了這處房產。

自那以後，他接待過50年前就曾光顧「Townhouse」的老顧客，並協助承辦過婚禮和葬禮。他的一些員工已在該店工作了十多年，其中一位洗碗工甚至已在那裡工作了25年以上。

「這真是太棒了，」Seng說道：「我完全沒想到這裡與社區的聯繫如此緊密。」

精華 FAQ

  • 因為店面涉及租約、房產出售與營運資金問題，若店主無法在期限內找到貸款或接手方案，餐廳可能在6月20日結束營業。

  • 他正向私人貸款方尋求200萬美元，希望用來收購這處由當地家族持有多年的房產；若房產售予他人，也希望能繼續租用經營。

  • Townhouse不僅營業逾百年，還曾是地下酒吧，許多老顧客、婚禮與葬禮都在此發生，員工也有人服務超過25年，連結十分深厚。

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