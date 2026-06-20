東灣高教改革 屋崙2社區大學明年合併為屋崙城市學院

Laney學院和Merritt學院(圖)將於明年合併，組建「屋崙城市學院」(Oakland City College)。(Google Maps)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，作為東灣佩拉爾塔社區學院學區 （Peralta Community College District）規模最大的兩所院校，Laney學院和Merritt學院將於明年合併，組建「屋崙 城市學院」（Oakland City College）。此舉是該學區一項大規模改革計畫的一部分，旨在遏制數十個學位項目中學生的陡峭輟學率。

該學區董事會16日通過效率提升計畫，到2027年秋季，目前擁有約1萬6000名學生、下轄四所分校的學區，預計將重組為三所學院：屋崙城市學院、柏克萊城市學院（Berkeley City College）和阿拉米達學院（College of Alameda）。

佩拉爾塔學區總監吉爾克森（Tammeil Gilkerson）描述了這場全學區的蛻變，其新重點在於幫助學生順利完成學業。該計畫將增加更多晚間、周末及在線課程，並為所有學生簡化註冊流程，這包括希望在高中階段就修讀大學課程的學生。

吉爾克森一年前首次提出了合併成立屋崙城市學院的構想，並表示此後由教職員工、行政人員和學生組成的委員會對這一總體構想進行了進一步發展和完善。

「我們不能再讓學生承擔我們財務和組織挑戰帶來的後果，」吉爾克森指出，佩拉爾塔學區歷來應對入學率下降和財政危機的方式是削減預算，近年來已削減近2800萬美元。

她表示，合併Laney學院和Merritt學院將消除冗餘的行政服務和課程，兩所學院均不會關閉，而是將成為新成立的屋崙城市學院的分校。使該學區能夠專注於幫助學生順利畢業。

副總監瓦斯康塞洛斯（Tina Vasconcellos）公布了一組令人震驚的數據：佩拉爾塔學區90%修讀特定學位課程的學生既未獲得副學士學位，也未轉入四年制大學。

並非所有人都贊同這一計畫。一份反對合併的請願書在短短兩天內就收集了200多個簽名，有人敦促校董會否決屋崙城市學院的合併方案，以免導致每年損失300萬至1200萬美元的資金。

一些發言者指出，Merritt學院在黑豹黨（Black Panther Party）創立過程中發揮的歷史作用，以此作為將該校保留為獨立校區的理由。

最後校董會以四票贊成、二票反對的結果通過了校長的轉型計畫。

Laney學院(圖)和Merritt學院將於明年合併，組建「屋崙城市學院」」(Oakland City College)。(Google Maps)