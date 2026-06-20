曾睡衣櫃…大明星多明戈憶灣區艱辛歲月

好萊塢炙手可熱巨星多明戈，從未忘記初出茅廬時在舊金山生活時的艱辛。(取自Colman Domingo臉書)

多明戈(Colman Domingo)現已是好萊塢 巨星之一，但他並未忘記自己是如何開始，包括90年代作為一名年輕演員在舊金山 的生活艱辛。

舊金山紀事報報導，這位演員最近在主持人波勒(Amy Poehler)的播客節目「Good Hang」，回顧從家鄉費城搬到灣區 後的生活經歷。

多明戈這次上節目，是為宣傳史蒂芬史匹柏執導的科幻新片「揭密日」(Disclosure Day)，本片已於6月12日周五上映。

他在節目回憶，剛搬到舊金山時，四個男生擠在田德隆區的一間單間公寓，「我當時真的就睡在衣櫥裡。」室友們平分625美元的房租，每人每月支付156.25美元，這個租金在現今市場幾乎不可能找到。

過去幾年，隨著科技繁榮、繼續擠壓低收入者的生存空間，舊金山的房租也隨之飆漲。舊金山紀事報一項研究顯示，截至2026年4月，灣區郵區號為94102的房租中位數，估計為2300美元，比去年上漲9%。

為了維持收支平衡，多明戈一邊在酒吧當調酒師，一邊創作劇本，其中一部是關於迪斯可女王薩默(Donna Summer)。

在另一個有關他居住在灣區的故事，是這位曾獲奧斯卡提名的出櫃演員，分享他與丈夫勞爾(Raul Domingo)2005年的一次邂逅。

多明戈告訴節目主持人波勒，他在舊金山生活十年後搬到紐約，但為了在柏克萊劇院演出一個角色而回到灣區。他回憶說，在柏克萊期間，一次走進Walgreens藥店，遇到這輩子見過的最漂亮的人。

他們倆人初次相遇並沒有說話，但後來當多明戈考慮在Craigslist「錯過聯繫」(Missed Connections)專版發布徵友廣告時，發現勞爾已發布尋找他的廣告。多明戈說，三天後他們見面，進行第一次約會，當時就想：「我想我愛上你，你會改變我的人生。」多明戈目前與結婚12年的丈夫住在馬里布(Malibu)。

多明戈於6月19日返回灣區，出席在舊金山卡斯楚劇院舉行Frameline「第50屆舊金山國際LGBTQ+電影節」。此外，他還演出4月上映的傳記電影「麥可」(Michael)，目前正在戲院熱映。