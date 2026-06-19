我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

世界盃效應冷 灣區短租不如預期 部分房源仍有空房

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本屆世界盃在美國、加拿大與墨西哥的16個城市舉行，為遊客提供豐富的目的地和住宿選...
本屆世界盃在美國、加拿大與墨西哥的16個城市舉行，為遊客提供豐富的目的地和住宿選擇。美國球賽場地包括位在灣區的李維體育場。(取自Levi’s Stadium臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

世界盃雖讓灣區短租市場受關注，但受票價、交通與法規限制影響，部分房源仍有空房，實際收益未必達到房東預期。

對於一些半島地區屋主來說，世界盃提供絕佳機會，可將閒置房間、客房甚至整棟房屋出租給前來觀賽的球迷，從而賺取額外收入。但是，儘管世界盃吸引大量遊客湧入灣區，在比賽開始前的幾天裡，部分當地房源仍有空房，顯示實際收益可能低於許多房東預期。

本屆世界盃在美國、加拿大與墨西哥的16個城市舉行，為遊客提供豐富的目的地和住宿選擇。「華爾街日報」指出，儘管全國各地房東都為比賽期間湧入賽事城市而做好準備，但由於航空燃油價格飆升、機票價格高昂、簽證問題以及賽事橫跨三個國家，機票成本不斷上漲，賽事票房不如預期。

「SFGATE」報導，灣區球賽場地李維體育場(Levi’s Stadium)甚至出現整排空座。但儘管如此，賽事似乎還是仍在比賽日，為當地房東帶來客流高峰。

「Palo Alto Online」指出，根據追蹤Airbnb、Vrbo、Expedia、Booking.com與其他租賃平台的短期租賃診斷公司「AirDNA」數據，大聖荷西租房市場，包括山景城、蒙洛公園市、洛斯阿圖山、巴洛阿圖與史丹福，共有5086個短期租賃房源。儘管競爭如此激烈，這些地區的房東，在世界盃揭幕戰期間的客需量增加。

在世界盃開幕前的幾個月裡，Airbnb鼓勵新房東在主辦城市發布房源，並為包括舊金山灣區在內的16個世界盃主辦城市的新房東，提供750美元獎勵金。並且引用研究報告，估計灣區房東每晚可賺取約 450 至 500 美元，整個賽事期間平均收入約為 3000 美元。研究還將灣區列在繼洛杉磯之後，2026 年 FIFA 世界盃期間第二大短租市場。

不過，房東保險公司「 Steadily」市場主管萊頓(Jeremy Layton) 指出，灣區當地法規導致短期租賃的營運，比其他一些世界盃舉辦地區更困難。半島和南灣地區的規定差異很大，各城市的許可證制度、稅收和限制各不相同。

一名短租屋主表示，不僅是把房源資訊發佈到網路上，房東需要考慮清潔、與房客溝通、準備用品、辦理入住手續、維護、評價以及應對突發狀況等。還需確保房客能夠及時聯繫到房東，尤其是在入住期間或遇到突發情況時。短期出租可帶來一定的收入，但絕不完全被動。

精華 FAQ

  • 因為賽事吸引大量球迷與旅客湧入，屋主可出租閒置房間或整棟住宅，藉此在比賽期間獲得額外收入，因此被視為短租旺季。

  • 主要原因包括機票與燃油成本上升、簽證問題，以及世界盃跨越三國舉行，讓部分球迷降低出行意願，導致預訂情況不如先前估算。

  • 除了上架房源外，房東還要處理清潔、溝通、入住、維護與突發狀況；同時各城市許可、稅制與限制不同，使短租營運更複雜。

灣區 世界盃 墨西哥

上一則

反對加州公投提案 聖荷西市長：2千人恐流離失所

下一則

陳以琳掌舵舊金山交響樂團：音樂廳屬於所有願意感受的人

延伸閱讀

世界盃本周開踢 大紐約短租房價瘋漲 最高狂飆15倍

世界盃本周開踢 大紐約短租房價瘋漲 最高狂飆15倍
世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元

世界盃帶動灣區短租房價漲10% 每晚逾1000元
世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

灣區看世界盃最划算 機票價格低、人均費用1045元

灣區看世界盃最划算 機票價格低、人均費用1045元

世界盃決賽門票貴過房貸 灣區球迷反而撿到便宜

世界盃決賽門票貴過房貸 灣區球迷反而撿到便宜

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內