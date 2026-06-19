世界盃效應冷 灣區短租不如預期 部分房源仍有空房

本屆世界盃在美國、加拿大與墨西哥的16個城市舉行，為遊客提供豐富的目的地和住宿選擇。美國球賽場地包括位在灣區的李維體育場。(取自Levi’s Stadium臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 世界盃雖讓灣區短租市場受關注，但受票價、交通與法規限制影響，部分房源仍有空房，實際收益未必達到房東預期。

對於一些半島地區屋主來說，世界盃 提供絕佳機會，可將閒置房間、客房甚至整棟房屋出租給前來觀賽的球迷，從而賺取額外收入。但是，儘管世界盃吸引大量遊客湧入灣區 ，在比賽開始前的幾天裡，部分當地房源仍有空房，顯示實際收益可能低於許多房東預期。

本屆世界盃在美國、加拿大與墨西哥 的16個城市舉行，為遊客提供豐富的目的地和住宿選擇。「華爾街日報」指出，儘管全國各地房東都為比賽期間湧入賽事城市而做好準備，但由於航空燃油價格飆升、機票價格高昂、簽證問題以及賽事橫跨三個國家，機票成本不斷上漲，賽事票房不如預期。

「SFGATE」報導，灣區球賽場地李維體育場(Levi’s Stadium)甚至出現整排空座。但儘管如此，賽事似乎還是仍在比賽日，為當地房東帶來客流高峰。

「Palo Alto Online」指出，根據追蹤Airbnb、Vrbo、Expedia、Booking.com與其他租賃平台的短期租賃診斷公司「AirDNA」數據，大聖荷西租房市場，包括山景城、蒙洛公園市、洛斯阿圖山、巴洛阿圖與史丹福，共有5086個短期租賃房源。儘管競爭如此激烈，這些地區的房東，在世界盃揭幕戰期間的客需量增加。

在世界盃開幕前的幾個月裡，Airbnb鼓勵新房東在主辦城市發布房源，並為包括舊金山灣區在內的16個世界盃主辦城市的新房東，提供750美元獎勵金。並且引用研究報告，估計灣區房東每晚可賺取約 450 至 500 美元，整個賽事期間平均收入約為 3000 美元。研究還將灣區列在繼洛杉磯之後，2026 年 FIFA 世界盃期間第二大短租市場。

不過，房東保險公司「 Steadily」市場主管萊頓(Jeremy Layton) 指出，灣區當地法規導致短期租賃的營運，比其他一些世界盃舉辦地區更困難。半島和南灣地區的規定差異很大，各城市的許可證制度、稅收和限制各不相同。

一名短租屋主表示，不僅是把房源資訊發佈到網路上，房東需要考慮清潔、與房客溝通、準備用品、辦理入住手續、維護、評價以及應對突發狀況等。還需確保房客能夠及時聯繫到房東，尤其是在入住期間或遇到突發情況時。短期出租可帶來一定的收入，但絕不完全被動。