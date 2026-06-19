反對加州公投提案 聖荷西市長：2千人恐流離失所

馬漢表示，理解居民反對在生活成本危機期間過度徵稅的訴求，但潛在的收入損失規模之大，已使該市的財政狀況岌岌可危。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西反對州級公投提案，憂其追溯限制既有稅收並拉高未來特別稅門檻，恐造成逾一億美元財源流失與住房危機。

聖荷西 市官員就一項可能每年導致當地財政收入減少超過1億美元的州級公投 提案發出警告一周後，市議會於16日正式反對該提案。市長馬漢(Matt Mahan)警告稱，這項提案可能迫使市政府關閉臨時住房，並導致2000多人流落街頭。

聖荷西信使報報導，市政府擔憂名為「限制選民為地方政府服務籌措資金的能力」（Limits Ability of Voters to Raise Revenues for Local Government Services）提案中的一項條款，將追溯限制市政府徵收先前已批准的房地產稅。該條款擬修改13號提案，以嚴格阻止地方稅收超過州政府規定的限額。

1978年通過的13號提案規定了加州 房產稅的上限。

雖然房產稅是這項州級公投提案的主要關注點，但其影響遠不止於此。它將嚴格的三分之二贊成票通過的門檻擴展到所有未來由選民發起的特別稅，無論這些稅是否與房地產相關。這將取消一項長期存在的法律豁免，即允許公民支持的特別稅收提案以簡單多數票通過。

一般稅收的收入直接存入市府的通用基金，由市政府自行支配。專項稅是指將資金指定用於特定用途的稅種。雖然這項提案要求選民提高未來地方專案稅的通過門檻達到三分之二，但該提案本身在全州範圍內只需簡單多數即可通過。

官員表示，聖荷西市剛大幅削減開支和動用儲備金來彌補5030萬美元的財政赤字，才勉強實現預算平衡。失去這筆收入可能會嚴重影響該市最關鍵的優先事項。

馬漢指出，他理解居民反對在生活成本危機期間過度徵稅的訴求，但潛在的收入損失規模之大，已使該市的財政狀況岌岌可危。他強調，潛在的1億美元缺口相當於支付185多名警察的薪水。

「我完全理解這項提案的初衷，我一直強調，我們應該把重點放在如何讓政府變得更好，而不是讓政府變得更大，」馬漢17日表示，「我認為，修改門檻的做法或許有其合理性，但由於該措施具有追溯效力，將會對市政府預算造成毀滅性打擊。」