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BART延伸線 聖縣民事大陪審團批VTA監管不善

聖荷西訊
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民事大陪審團稱，VTA未能妥善管理耗資近130億美元的聖荷西BART延伸線計畫。...
民事大陪審團稱，VTA未能妥善管理耗資近130億美元的聖荷西BART延伸線計畫。(取自BART臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉縣大陪審團批評VTA管理BART延伸線失當，指其監督鬆散、財務風險控管不足，導致成本大幅飆升且完工時程一再延後。

聖塔克拉拉縣民事大陪審團17日發布報告，嚴厲批評了聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）對近130億美元聖荷西灣區捷運（BART）延伸計畫的管理。報告指出，VTA未能有效控制財務風險，削弱了監管力度，並損害了公眾對灣區這項重要交通項目的信任。

聖荷西信使報報導，報告發布之際，VTA正準備提交51億美元聯邦撥款的最終申請，指望這筆資金能夠支付該計畫近一半的費用。而人們也越來越質疑VTA能否控製成本。

這條全長六哩、設有四個車站的BART延伸線，將從北聖荷西的貝律耶沙交通中心出發，途經市中心，最終到達聖塔克拉拉。該專案已籌備數十年，期間屢次延誤和成本超支，令專案前景充滿不確定性。 2014年，該計畫預計耗資47億美元，於2026年開通，但最新估算顯示，其總成本將達127.5億美元，開通時間也將延後至2037年。

報告指出：「VTA董事會未能履行其職責，對BSVII計畫進行有效管理、監督和財務控制。」BSVII指的是舊金山灣區捷運系統（BART）通往矽谷的第二階段。

金寶市議員兼VTA董事會主席洛佩茲（Sergio Lopez）表示，VTA「認真對待」調查結果，並「將繼續致力於」提高透明度和問責制。

大陪審團在報告中指出，漫長的工期使VTA面臨許多財務風險，包括勞動力和材料成本的上漲。儘管VTA一直在努力節約成本，但自2024年以來，該機構一直沒有進行過更新的成本估算。聯邦交通管理局承諾的51億美元撥款低於VTA的預期，促使VTA努力填補預計7億至12億美元的資金缺口。

大陪審團表示：「目前沒有切實可行的計畫來應對可預見的財務風險」，引發了人們對VTA依賴兩項地方銷售稅措施以及聯邦政府對該鐵路項目支持的不確定性的擔憂。

大陪審團指出，部分問題源自於長期存在的體制性問題。 VTA並未採納2019年民事大陪審團報告中關於改革其治理結構的建議，也導致董事會對該計畫的監督力度減弱。

先前的大陪審團稱VTA是「全美最昂貴、效率最低的公共交通系統之一」。陪審團批評了其組織結構，即董事會成員由當地市議會和聖塔克拉拉縣議會任命，任期兩年，導致人員頻繁更迭。儘管州審計和其他幾份批評報告都對VTA的治理結構進行了審查，但VTA一直拒絕改用民選董事會。

精華 FAQ

  • 報告認為VTA未有效控制財務風險，也未落實董事會監督責任，導致成本持續上升、工期不斷延宕，削弱外界對這項重大交通工程的信任。

  • 最新估算顯示總成本已升至127.5億美元，較原先大增；同時聯邦撥款低於預期，VTA還得填補7億至12億美元資金缺口，風險相當高。

  • 陪審團指出，董事會由地方官員任命且任期僅兩年，成員更替頻繁，難以維持穩定監督；VTA又未採納先前改革建議，使問題持續累積。

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