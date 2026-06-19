「品牌台灣」文化交流論壇 18日灣區免費參加

舊金山台北姐妹市委員會即將在7月舉辦文化藝術交流活動。（受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山台北姐妹市委員會7月18日將在灣區舉辦免費「品牌台灣」文化交流論壇，邀請陳郁秀分享台灣文化軟實力，並盼延伸姐妹市合作至科技、AI與經濟領域。

為推廣台灣多元文化與國際軟實力，舊金山 台北姐妹市委員會（San Francisco–Taipei Sister City Committee）將於7月18日（星期六）下午2時至4時30分，在金山灣區 華僑文教服務中心舉辦「品牌台灣」文化交流論壇，免費開放民眾參加，現場約有600個座位。

本次活動以「品牌台灣」為主題，邀請前文建會主委、文化藝術推手陳郁秀擔任主講人，分享台灣如何透過文化、藝術、音樂及電影等軟實力，建立獨特的國際品牌形象，並介紹台灣兼容並蓄、多元融合的文化特色，探討文化外交如何成為連結世界的重要橋梁。

主辦單位表示，台北與舊金山自1969年締結姐妹市以來，長期透過文化、教育、藝術及民間交流深化友誼。今年以「品牌台灣」為主題，希望讓更多灣區民眾及主流社會深入認識台灣的人文底蘊、民主自由價值及文化創意能量，進一步提升台灣與加州之間的交流合作。

除了文化交流，主辦單位也希望未來姐妹市合作能延伸至科技、AI及經濟領域，結合灣區創新能量與台灣科技優勢，打造更多跨領域合作機會，並持續推動兩市官方與民間互訪，深化姐妹市夥伴關係。

本次活動由舊金山台北姐妹市委員會主辦，並獲得灣區僑界、企業及多家媒體支持，現場將邀請社區人士、文化藝術愛好者及各界民眾共同參與，透過專題演講與交流，感受台灣文化的多元魅力。

活動資訊，品牌台灣文化交流論壇

日期： 2026年7月18日（星期六）

時間： 下午2時至4時30分

地點： 金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas）

入場方式： 免費參加，歡迎民眾事先報名。