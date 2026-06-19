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金山知名夜店Oasis獲巨額捐款 7/17重新開張

記者王子涵／舊金山報導
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Oasis將於7月17日重新對外開放，並以為期一周的系列演出「The Grand...
Oasis將於7月17日重新對外開放，並以為期一周的系列演出「The Grand Reveal」慶祝回歸。（谷歌街景）

舊金山知名酒吧與夜店Oasis即將重新開幕。變裝藝術家、舊金山藝文界代表人物德洛林格（D'Arcy Drollinger）日前在卡斯楚劇院（Castro Theatre）出席其新電影「LadyChampagne」舊金山首映時宣布，經歷大規模改造後，Oasis將於7月17日重新對外開放，並以為期一周的系列演出「The Grand Reveal」慶祝回歸。

Oasis最初於2014年除夕夜開幕，由德洛林格與已故變裝傳奇人物Heklina共同創辦。多年來，該場地不僅是夜生活空間，也成為舊金山LGBTQ+藝術、變裝表演與社區聚會的重要據點。去年7月，Oasis宣布關閉，令許多支持者感到震驚。德洛林格當時表示，場地長期處於極薄利潤狀態，營運壓力沉重，他甚至動用個人積蓄與退休金維持營運，但仍難以支撐。

轉機出現在去年聖誕夜。Oasis的非營利組織Oasis Arts獲灣區慈善家Mark Stevens與Mary Stevens夫婦捐出數百萬元，使場地得以保留並展開改造。Mark Stevens是創投界人士，曾任職紅杉資本（Sequoia Capital），也是金州勇士隊部分股權持有人。夫婦的兒子SkyStevens是Oasis常客，曾形容Oasis是一座「文化機構」，為他和無數人帶來巨大喜悅。

重新開幕的系列節目內容尚未正式公布，但德洛林格近日受訪時透露，希望能以其作品「DISASTROUS!」迎接觀眾回到場地。該劇是其以1970年代電影為靈感創作的三部曲之一，並由其分身角色Champagne White主演。

德洛林格表示，能夠歡迎藝術家、觀眾與社區重新回到Oasis，是一件「無比榮幸且令人喜悅」的事。他說，正是這些人讓Oasis成為舊金山充滿閃耀與歡樂的魔法空間。隨著舊金山不斷自我重塑，Oasis的存在證明，一個蓬勃、有創造力的LGBTQ+藝術場景，並不只是城市的附加品，而是舊金山靈魂中不可或缺的一部分。

精華 FAQ

  • 關鍵轉機是Oasis Arts獲得灣區慈善家Mark與Mary Stevens夫婦捐出數百萬元，讓場地得以保留、進行改造，並最終恢復營運。

  • Oasis預定於7月17日重新對外開放，並以為期一周的系列演出「The Grand Reveal」慶祝回歸，但完整節目內容尚未正式公布。

  • Oasis自2014年開幕以來，不只是夜生活空間，也成為舊金山LGBTQ+藝術、變裝表演與社區聚會的重要據點，被視為文化機構。

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