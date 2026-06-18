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舊金山獵人角造船廠 發現數百件放射性物品和化學廢料

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山獵人角造船廠。(取自谷歌地圖)
舊金山獵人角造船廠。(取自谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山獵人角造船廠被發現藏有數百件放射性物品與化學廢料，海軍懷疑係承包商前員工未經授權帶入，現場已被判定安全。

報告指出，美國海軍一家次級包商的一名前員工，涉嫌在政府官員不知情的狀況下將數百件放射性物品和化學廢料帶入舊金山獵人角造船廠（Hunters Point shipyard）。

SFGATE報導，根據海軍最近公佈的最新細節，今年4月8日，在獵人角造船廠的一個櫃子裡發現了這些「未經授權」的材料。涉嫌將這些物品帶入場地的人員是RSI Entech公司的前員工，該公司是海軍的承包商，受雇協助清理該區域。

「這是一起由一名不守規矩的員工造成的違規事件，我們正在努力查明真相，」RSI Entech公司營運總監貝爾（Jeff Bale）在15日的公民諮詢委員會會議上表示。

據海軍該地區環境協調員龐德（Michael Pound）稱，在場地的一個上鎖的櫃子裡發現了約200件放射性物品，包括鈾（uranium）和釷（thorium）的樣本，以及70罐各種化學品。這些物品是在一棟名為400A號樓的4000平方呎的附屬建築中發現的。

「我只能說，他沒有獲得授權將這些物品放在那棟樓裡，」龐德說。貝爾將許多放射性物品描述為「檢驗源」（check sources），即可用於校準蓋革計數器（Geiger counter）等儀器的少量放射性同位素（radioactive isotopes）樣本。這些樣品可以在網上購買，無需監管。目前尚不清楚所有發現的放射性物品是否都曾用作檢驗源。化學廢料中包括硫酸。

貝爾表示，他們認為，這些物品是海軍分包商Envirachem的一名員工在2019年至2022年間帶入大樓的。Envirachem於2023年被RSI Entech收購。該員工目前已不在RSI Entech工作。貝爾在會議上說：「收購時，我們並未被告知400A區域的存在。」

根據海軍發布的最新消息，這些材料「未發現任何健康或環境問題」。15日的最新消息稱，該區域已被認定為「安全」且「放射性物質受到控制」，官方會進一步勘測情況。

精華 FAQ

  • 海軍在400A號樓一個上鎖櫃子裡，找到約200件放射性物品，包括鈾與釷樣本，以及70罐化學品，部分被視為檢驗源。

  • 海軍與RSI Entech認為，可能是其前身Envirachem的一名員工，在2019年至2022年間將材料帶入大樓，但該員工已不在職。

  • 海軍最新消息稱，這些材料未造成已知健康或環境問題，相關區域已被認定為安全，且放射性物質受到控制，後續仍將勘測。

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