舊金山安全區計畫 禁停路口可種花、壁畫美化社區

舊金山路口安全區升級，禁停路口可種花、壁畫美化社區。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山交通局推出安全區計畫，將禁停路口的視線淨空區結合交通安全與社區美化，並開放社區申請壁畫、植栽等設施。

舊金山 交通局（SFMTA）17日宣布，推出全新的「安全區計畫」，將原本依加州 法律設置、禁止停車的路口「視線淨空區」打造成兼具交通安全、社區美化與公共空間功能的新設施。交通局董事會日前也正式通過「社區角落」，未來社區組織可申請在安全區增設壁畫、花箱等景觀設施，讓街角更具地方特色。

根據加州新法，斑馬線前20呎路邊不得停車，以避免停放車輛遮擋駕駛人與行人的視線，降低路口事故風險。舊金山近年已陸續完成約65%的法定紅色路緣塗設，並在全市2300多個學校周邊路口完成相關改善。

SFMTA表示，新推出的安全區計畫，除了維持路口淨空、提升行人安全外，也希望讓原本只是畫上紅線的空間發揮更多用途。例如可依據不同地點需求，設置自行車停車架、花箱或其他街道設施，在不影響視線的前提下，提高公共空間利用率，方便居民前往商家、學校及社區據點。

其中，「社區角落」計畫是此次最大的亮點。未來社區團體可與交通局合作，在安全區內設置植栽、公共藝術或壁畫，打造具有社區文化特色的街角景觀，同時也能防止車輛違規占用安全區。

舊金山路口安全區升級，禁停路口可種花、壁畫美化社區。（記者李怡╱攝影）

SFMTA指出，未來將優先在事故率較高的「高傷害路網」曾發生行人事故的路口，以及學校和長者活動中心周邊推動安全區改善。

交通局同時公布近年的多項交通安全成果，包括現行預算中的改善工程將涵蓋全市62%的高傷害路網。每年新增約50處安全區，累計已有超過500處可供社區參與美化。今年夏天將新增六處闖紅燈照相執法地點。測速照相機啟用後，超速車輛比例已下降近80%。全市已完成700處交通號誌時相調整，其中470處位於高傷害路網，以提升行人穿越路口的安全性。

交通局希望透過安全工程與社區參與並行，讓原本只是禁止停車的街角，逐步成為兼顧安全、美觀與社區特色的公共空間。

舊金山路口安全區升級，禁停路口可種花、壁畫美化社區。（記者李怡╱攝影）