5月17日訂為「李小龍日」 加州參會全票通過送州長簽署

「李小龍日」立法進程經加州參議會全票通過，送請州長簽署。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州參議會通過AB2455法案，擬將每年5月17日定為李小龍日，以紀念這位出生舊金山的華裔傳奇，並彰顯其對多元文化與亞裔代表性的影響。

為紀念出生於舊金山 的國際武術與電影傳奇李小龍 （Bruce Lee），加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出的AB 2455法案，17日獲州參議會以38票贊成、0票反對一致通過，現已送交州長紐森簽署。法案若正式生效，將把每年5月17日訂為「李小龍日」。李小龍也將成為加州首位獲得州法設立紀念日的華裔美國人。

李小龍1940年出生於舊金山，但在香港長大。AB 2455將5月17日訂為李小龍紀念日，因1959年這一天，是李小龍18歲時返回舊金山的重要日子，也被視為他人生與事業邁向世界舞台的重要轉折點。

楊馳馬表示，李小龍不僅是武術與電影的傳奇人物，更是許多世代少數族裔心中的希望與象徵。他出生於舊金山、享譽全球，充分展現加州多元文化、創新與包容的精神。

楊馳馬說，若法案完成立法，李小龍將成為第一位在加州法律中獲設立紀念日的華裔美國人，也向所有曾經感到不被看見的年輕人傳達一個訊息：「你的故事、你的夢想，同樣屬於加州歷史的一部分。」

李小龍不僅開創現代功夫電影的新時代，也讓亞洲演員首次以主角身分站上國際舞台，改變好萊塢對亞裔角色的刻板印象。他所提倡的適應力、自律與自我突破哲學，至今仍深深影響全球運動員、藝術家、教育工作者及企業領袖。

李小龍基金會創辦人兼執行長、李小龍之女李香凝（Shannon Lee）表示，父親成為首位獲得加州設立紀念日的華裔美國人，充分證明他的精神至今仍持續影響無數世代，也證明父親的影響力早已超越電影與武術。

法案鼓勵全州各地在每年5月17日舉辦自願性的紀念活動，包括校園課程、文化展覽、公共教育及社區活動，介紹李小龍對電影、武術、華裔歷史及美國多元文化的貢獻。

美國華人歷史學會表示，李小龍留下的不只是銀幕上的經典，更是一份促進不同族群相互理解與共同追求卓越的精神遺產。

多個亞裔倡議團體指出，「設立『李小龍日』，不只是紀念他的武術與電影成就，更是肯定他對亞裔美國人代表性、跨文化理解，以及亞裔應該成為美國故事核心一部分所做出的深遠貢獻」。

「李小龍日」立法進程經加州參議會全票通過，送請州長簽署。（記者李怡╱攝影）