驅逐房客? 舊金山夫婦宣布懷孕 房東：恭喜 漲租71%

舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山一對夫婦宣布懷第二胎後，房東先道賀再將租金暴漲71%，逼使他們轉而買房自住，也引發當地對漲租驅離策略的關注。

距離租約到期還有幾個月，舊金山 居民歐尼夫婦（Sabah and Goksal Oney）聯絡了他們的房東，告訴他們一個好消息。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，歐尼夫婦租住在舊金山碼頭區（Marina）一棟三房三浴的房屋，他們去年8月1日發簡訊給住在南加州 的房東巴頓夫婦（Jamie and Andrew Patton），表示有好消息要分享：「我們將迎來第二個寶寶，預產期在11月，這次是女兒。」

42歲的歐尼太太是一家生物科技新創公司執行長，兩夫婦非常喜歡這棟位於135 Avila Street的房子，他們想續租，因為租約到期時間正好是寶寶的預產期。

巴頓太太回覆說：「恭喜。鑑於目前的房市緊張，利率也在下降，我們一直考慮賣掉這棟房子。如果你們有興趣購買，或打算再租住多久，請告訴我們。」

然而，幾周後，巴頓夫婦表示他們想出售房子，但如果歐尼夫婦想再租一年，租金 將從每月1萬4000元漲到2萬4000元，如果只租到1月，租金則漲為1萬8000元。

對租金漲幅高達71%，歐尼太太說：「我們聽到都嚇傻了。」

代表歐尼夫婦起訴房東並試圖追討損失的律師帕波（Rahman Popal）表示，雖然因大漲租金驅逐房客的情況並不罕見，但像巴頓夫婦這麼明目張膽的例子卻很少見。在歐尼夫婦還在支付租金期間，巴頓夫婦就在院子裡插上出售牌子，並開始翻修房屋。

後來正好幾條街外有一棟房子掛牌出售，歐尼夫婦決定買下那棟房子。雖然居住面積較小，但價格在他們預算之內，而且能讓他們繼續留在他們喜愛的社區。

舊金山標準報，人工智慧產業推動舊金山房市熱潮，當地房價中位數已漲破215萬元，比一年前高出18%。租客維權人士表示，潛在的暴利正促使愈來愈多房東採取一種避免正式驅逐房客的策略：大幅提高租金，讓房客覺得搬走才是唯一選擇。

目前還不清楚這種逼遷策略究竟有多普遍，因為它通常涉及獨棟屋和不受租金管制法約束的房地產。不過，帕波表示，他的律師事務所接到關於租金暴漲被迫搬遷的諮詢電話比去年至少多出20%。

帕波表示，問題的根源在於房東的貪婪，他們試圖透過出售房屋來規避房客搬遷補償，同時提高15%到20%的利潤。

帕波稱，在缺乏針對獨棟屋和企業所屬公寓的租金管制措施情況下，最佳辦法是引援舊金山的正當理由和反騷擾法，來保護房客免受目的在迫使他們搬遷的大幅漲租。