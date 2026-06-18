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灣區殺人逃亡10年 韓裔男引渡回美受審

編譯林思牧／綜合報導
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嫌犯金明鎮在潛逃至寮國十年後，被引渡回美受審。( 聖荷西市警局提供)
嫌犯金明鎮在潛逃至寮國十年後，被引渡回美受審。( 聖荷西市警局提供)

涉嫌在灣區殺人被通緝的一名南韓裔男子，在潛逃至寮國十年後終被引渡回美受審，他涉及不只一樁謀殺案。

聖荷西信使報報導，金明鎮（Myung Jin Kim，音譯）涉嫌雇凶殺人（murder-for-hire），但兇手卻誤殺了聖荷西的另一名越裔男子。此外，他還涉嫌在2018年南加州橙縣的一起停車場糾紛中槍殺了一名韓裔朋友。

據當局稱，這名南韓籍男子因涉嫌參與過去十年中加州兩起未破謀殺案而被通緝，其中包括2016年在聖荷西一起據稱失敗的雇凶殺人案，導致一名越裔男子被誤殺。

目前，31歲的金明鎮已被關押在南灣的監獄，他上月在東南亞被捕後，於2026年6月9日被引渡回到美國。他涉嫌於2016年在聖荷西槍殺Justin Tran。當局稱這是一起雇兇殺人案，但兇手找錯了目標。

聖塔克拉拉縣和橙縣警方及檢察官，以及聯邦執法部門聯合發布新聞稿稱，金明鎮上月底在寮國被捕。回美後他先在橙縣完成相關手續，然後於10日被押送至聖塔克拉拉縣監獄，將因2016年發生在聖荷西的26歲男子Justin Tran的槍擊命案接受審判。

當局表示，一旦他在南灣的案件審理完畢，他將被帶回橙縣，就2018年發生在橙縣西敏寺市（Westminster）的一起致命槍擊案接受指控。金明鎮定將於23日在聖荷西法庭出庭受審。聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）讚揚了他的警探們在過去十年中對該案的堅持不懈。

據稱2018年9月5日在西敏寺市發生的槍擊案，導致金明鎮的朋友、26歲的Christopher Kim死亡。據報道，兩人在藥局停車場因金錢糾紛發生爭執，金明鎮當著受害者女友的面開槍射殺了Christopher Kim。兩個月後，警方對他發出了逮捕令。

精華 FAQ

  • 他被指涉入兩起未破謀殺案，包括2016年聖荷西的雇凶殺人案，以及2018年橙縣西敏寺市停車場槍擊案。美方於他在寮國落網後將其引渡回美受審。

  • 當局稱那原本是一起雇凶殺人行動，目標卻找錯人，最後被殺的是26歲越裔男子Justin Tran，而非原本鎖定的對象，因此被視為失手誤殺。

  • 他先被送往聖塔克拉拉縣監獄，將在聖荷西就2016年命案受審；待南灣案件結束後，還會被帶回橙縣，面對2018年致命槍擊案的相關指控。

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