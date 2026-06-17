世界盃、夏季活動相繼登場 舊金山19日起加強取締酒駕

世界盃、夏季活動接連登場，舊金山將於19日展開全市酒駕專項執法行動。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山將自19日起展開全市酒駕專項執法行動。

舊金山將自19日起展開全市酒駕專項執法行動。 重點二： 警方將增派巡邏與取締勤務，防堵夏季事故風險。

警方將增派巡邏與取締勤務，防堵夏季事故風險。 重點三：民眾飲酒後應改搭代駕、計程車或大眾運輸返家。

隨著夏季旅遊旺季及世界盃 相關活動陸續展開，舊金山 將於19日（星期五）展開全市酒駕專項執法行動，警局將增加巡邏及取締勤務，呼籲民眾切勿酒後駕車，以降低交通事故發生風險。

舊金山警局(SFPD)表示，酒精及藥物都可能影響駕駛人的判斷力、反應速度與專注力，大幅提高發生交通事故的機率。除了飲酒外，吸食大麻、服用部分處方藥或其他可能影響駕駛能力的藥物後開車，同樣可能觸犯酒駕或藥駕相關法規。

由於夏季是各類節慶、演唱會及大型活動最密集的時期，今年又適逢世界盃賽事帶動觀賽及聚餐人潮，警方預估酒精飲品消費將增加，因此提前部署酒駕執法，希望藉此降低事故風險，維護道路安全。

SFPD提醒，民眾若有飲酒計畫，應事先安排返家方式，可指定未飲酒的駕駛，或搭乘計程車、共乘服務及大眾運輸工具。若同行友人飲酒後仍打算開車，也應主動勸阻，共同避免悲劇發生。

依照加州 法律，酒駕一旦遭查獲，駕駛人除可能遭到逮捕外，還可能面臨吊銷駕照、高額罰款、法院處分及其他法律責任。酒駕造成的交通事故多數都可事先預防，民眾只要做好交通規畫，就能保護自己及其他用路人的安全。

此次酒駕執法行動由舊金山警察局執行，並獲得加州公路安全辦公室，透過美國國家公路交通安全管理局，提供的交通安全補助經費支持。