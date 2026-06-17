我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱英格蘭再進1球 3:2暫時領先克羅埃西亞

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

市民買不起糧食 馬百樂提議政府設基金支援可負擔超市

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山第五區市議員馬百樂提議成立市政府支援的可負擔超市，解決市民買不起糧食的問題...
舊金山第五區市議員馬百樂提議成立市政府支援的可負擔超市，解決市民買不起糧食的問題。。(取材自bilalmahmood.com)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬百樂提議設立市府基金，資助舊金山平價超市。
  • 重點二：法案擬把空置門市改作賣新鮮農產品的社區超市。
  • 重點三：食品價格與SNAP削減，使數萬低收入居民負擔更重。

受紐約市長曼達尼啟發，舊金山市議員馬百樂（Bilal Mahmood）提議成立市政府支援的可負擔超市，解決市民買不起糧食的問題。

舊金山紀事報(San Francisco)報導，這位代表第五區的議員將這一系列法案稱為「平價什貨法案」（Affordable Groceries Act），將設立一個由市政府運營的基金，用於將便利店改造成供應新鮮農產品和日常食品的平價超市。法案還將透過對空置門市徵稅來阻止大型連鎖超市關閉門市。

根據舊金山食品安全工作小組的報告，在2024年超過4萬8150名舊金山居民難以負擔食品支出。川普政府削減「補充營養援助計畫」（SNAP）的預算，使約2萬1000名低收入舊金山居民的處境雪上加霜，他們可能在明年年底失去這項福利。

「食品價格高得讓每個人都難以承受，」馬百樂說，「西紅柿、牛奶，所有東西的價格都在上漲。」市議會將在未來幾個月內對這些措施進行投票表決。如果獲得多數票通過，這項稅收和這項基金將作為兩項獨立的提案，於11月提交選民投票表決。

該基金不會動用市財政預算。但如果兩項措施都獲得通過，該基金可以接受非營利組織的捐款，或動用稅收。馬百樂表示，該基金的構想部分受到了紐約市長曼達尼推動在紐約五大區開設公營雜貨店的啟發。與曼達尼的提議不同，馬百樂的基金不會讓舊金山建立自己的市政營運商店。

但馬百樂建議，舊金山可以利用基金的資源購買空置建築，並將其租賃給銷售平價雜貨的市場。「曼達尼市長在解決食品安全問題上發揮了重要作用，而這個問題在舊金山和紐約一樣嚴峻。」儘管遭到一些小企業主的反對，紐約市的第一家公營雜貨店仍計劃於明年在布朗士區開業。

舊金山周邊多家雜貨店的關閉令一些社區居民感到沮喪，例如去年永久關閉的Fillmore區的Safeway超市，以及去年秋季關閉的Bayview區的Lucky超市。Safeway表示，關閉Fillmore分店的原因是「持續存在竊盜問題」。

精華 FAQ

  • 他希望解決舊金山市民買不起糧食的困境，透過市府基金協助把閒置店面改造成販售平價雜貨的超市，讓居民更容易買到新鮮食物。

  • 法案擬建立由市政府運作的基金，資金可來自空置門市稅、非營利捐款或稅收收入，並用於購買空置建築後租給平價市場使用。

  • 報導指出，2024年已有超過4萬8150名居民難以負擔食品支出，加上川普政府削減SNAP預算，約2萬1000名低收入者的處境可能進一步惡化。

曼達尼 舊金山 投票

上一則

蘋果2027年推出配備相機的AirPods 還將發表升級版可折疊iPhone

下一則

山景城建航太中心 掀地方住房憂慮

延伸閱讀

衝擊社區族裔超市 鄭永佳反對開市營超市

衝擊社區族裔超市 鄭永佳反對開市營超市
舊金山「過高薪執行長法案」未過關 市府工會遭遇挫敗

舊金山「過高薪執行長法案」未過關 市府工會遭遇挫敗
威善高獲市議會過半背書 決戰11月國會席位再添助力

威善高獲市議會過半背書 決戰11月國會席位再添助力
即使旅館稅通過 市長：聖荷西仍面臨6500萬財政威脅

即使旅館稅通過 市長：聖荷西仍面臨6500萬財政威脅
市長話金山／新財年預算 續守護社區安全

市長話金山／新財年預算 續守護社區安全

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36

超人氣

更多 >
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住
年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔