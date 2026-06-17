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2女在聖塔克魯茲海邊睡覺 遭漲潮海浪捲走亡

編譯組／綜合報導
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此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny D...
此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach一帶。（谷歌地圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 據當局稱，兩名來自灣區的年輕女子在聖塔克魯茲縣海岸的一個海灘入口附近睡覺時，被漲潮捲入大海，隨後不幸身亡。

聖塔克魯茲縣警長辦公室確認，這兩名女子分別為21歲的奈爾（Harshita Nair）和20歲的斯蘭（Mahial Sran），兩人均來自佛利蒙市。

聖荷西州大發言人麥克唐納（Michelle Smith McDonald）證實斯蘭曾就讀於該校。她說︰「整個聖荷西州立大學社區都與愛她、關心她的人們同感悲痛。」

柏克萊加大證實，奈爾原定於2027年5月獲得法律研究專業的學士學位。該校發言人拉特利夫（Adam Ratliff）說︰「我們懷著無比沉痛的心情獲悉，柏克萊加大學生哈什塔·奈爾已不幸離世。」

加州消防廳（Cal Fire）稱，上周四下午5時左右，一名目擊者撥打911報警，應急救援隊趕赴聖塔克魯茲以北的Yellow Bank Beach海灘附近展開水上救援，此前兩名女子在Keyhole附近被漲潮捲入大海。

「我們認為，這兩名罹難者最初正睡在Keyhole附近，該區域往往會讓人猝不及防，」聖塔克魯茲縣志願消防隊隊長布雷頓（Kyle Breton）在救援後的加州消防廳視頻中說，「潮水湧來，這次就將兩名正在睡覺的罹難者捲走了。」

布雷頓稱，兩名女子被救出水面後，其中一人由直升機吊運至上方懸崖，再由救護車送往醫院；另一人用擔架抬上等候的救護車，同樣被送往醫院。

奈爾在周四（11日）於醫院急救後不久去世，斯蘭則於周六（13日）不治。截至周二（16日），聖塔克魯茲縣驗屍官辦公室尚未公布官方死因或死亡方式。

加州消防廳表示，這是本月在Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach之間一哩長的海岸線上進行的第五次救援行動。

該地區的洞穴、海灣和岩縫在漲潮時可能變得非常危險。救援人員警告稱，那些穿過Keyhole前往Yellow Bank Beach的人，一旦海水切斷了回程路線，就可能被困。

此次救援發生在北加州沿海海灘條件危險的時期，可能出現「突發巨浪」（sneaker waves）和強勁的離岸流（rip currents）。官員們敦促海灘遊客在前往偏遠海灘前查閱潮汐表和天氣警報，漲潮時避開洞穴和岩縫，並在海浪危險時遠離岩石和懸崖。

精華 FAQ

  • 罹難者分別是21歲的哈什塔·奈爾與20歲的馬希爾·斯蘭，兩人都來自佛利蒙市。校方也證實，兩人分別與柏克萊加大及聖荷西州立大學有關。

  • 當局研判，兩人當時睡在Keyhole附近，漲潮突然湧入後切斷退路，海浪直接將她們捲進海中。該區地形有洞穴、海灣與岩縫，潮水上來時特別危險。

  • 官員提醒民眾先查潮汐表與天氣警報，漲潮時避開洞穴與岩縫，並遠離岩石和懸崖。北加州沿海還可能出現突發巨浪與強勁離岸流，風險更高。

克魯茲 灣區 柏克萊

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