2女在聖塔克魯茲海邊睡覺 遭漲潮海浪捲走亡

此次案發地，在聖塔克魯茲縣海岸Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach一帶。（谷歌地圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 據當局稱，兩名來自灣區 的年輕女子在聖塔克魯茲 縣海岸的一個海灘入口附近睡覺時，被漲潮捲入大海，隨後不幸身亡。

聖塔克魯茲縣警長辦公室確認，這兩名女子分別為21歲的奈爾（Harshita Nair）和20歲的斯蘭（Mahial Sran），兩人均來自佛利蒙市。

聖荷西州大發言人麥克唐納（Michelle Smith McDonald）證實斯蘭曾就讀於該校。她說︰「整個聖荷西州立大學社區都與愛她、關心她的人們同感悲痛。」

柏克萊 加大證實，奈爾原定於2027年5月獲得法律研究專業的學士學位。該校發言人拉特利夫（Adam Ratliff）說︰「我們懷著無比沉痛的心情獲悉，柏克萊加大學生哈什塔·奈爾已不幸離世。」

加州消防廳（Cal Fire）稱，上周四下午5時左右，一名目擊者撥打911報警，應急救援隊趕赴聖塔克魯茲以北的Yellow Bank Beach海灘附近展開水上救援，此前兩名女子在Keyhole附近被漲潮捲入大海。

「我們認為，這兩名罹難者最初正睡在Keyhole附近，該區域往往會讓人猝不及防，」聖塔克魯茲縣志願消防隊隊長布雷頓（Kyle Breton）在救援後的加州消防廳視頻中說，「潮水湧來，這次就將兩名正在睡覺的罹難者捲走了。」

布雷頓稱，兩名女子被救出水面後，其中一人由直升機吊運至上方懸崖，再由救護車送往醫院；另一人用擔架抬上等候的救護車，同樣被送往醫院。

奈爾在周四（11日）於醫院急救後不久去世，斯蘭則於周六（13日）不治。截至周二（16日），聖塔克魯茲縣驗屍官辦公室尚未公布官方死因或死亡方式。

加州消防廳表示，這是本月在Yellow Bank Beach與Bonny Doon Beach之間一哩長的海岸線上進行的第五次救援行動。

該地區的洞穴、海灣和岩縫在漲潮時可能變得非常危險。救援人員警告稱，那些穿過Keyhole前往Yellow Bank Beach的人，一旦海水切斷了回程路線，就可能被困。

此次救援發生在北加州沿海海灘條件危險的時期，可能出現「突發巨浪」（sneaker waves）和強勁的離岸流（rip currents）。官員們敦促海灘遊客在前往偏遠海灘前查閱潮汐表和天氣警報，漲潮時避開洞穴和岩縫，並在海浪危險時遠離岩石和懸崖。