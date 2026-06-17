我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱英格蘭再進1球 3:2暫時領先克羅埃西亞

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

舊金山納巴米其林三星餐廳「法國洗衣店」欠薪案 愈滾愈大

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
更多「法國洗衣店」員工指控其幕後存在無薪勞動。(Google Maps)
更多「法國洗衣店」員工指控其幕後存在無薪勞動。(Google Maps)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 作為美國最負盛名的餐廳之一，「法國洗衣店」（French Laundry）目前在納巴縣面臨兩起新的勞動投訴，使得此前3月針對這家米其林三星餐廳提出的、指控其存在工資和工作場所違規行為的訴訟又添新案。

這些民事投訴廣泛指控，員工在揚特維爾鎮（Yountville）的這家餐廳未獲得應得報酬，被剝奪了法律規定的用餐和休息時間，收到的工資單存在不實信息，且被迫在非工作時間從事部分工作。

這些投訴是根據加州一項允許員工代表州政府尋求處罰的法律提起的。擁有這家餐廳的凱勒餐飲集團（Thomas Keller Restaurant Group）否認了這些指控，並表示計畫「積極辯護」。

這三起案件於3月至6月期間在納巴縣高等法院提起，由曾受雇於該餐廳的計時制員工依據「加州私人檢察長法案」（California′s Private Attorneys General Act）提起訴訟。

最新的一起案件由霍格（Tiffany Hogue）於6月1日提起，她的投訴部分聚焦於該餐廳所謂的「員工餐」制度。訴狀稱，員工被要求在班次開始、服務正式啟動前提前用餐；所有員工使用同一台考勤機；而打卡下班時的排隊時間侵占了他們的休息時間。下班時，員工先打卡下班，然後步行回到更衣室脫下工作服。訴狀指控這些時間本應計入工資。

霍格還指控，員工經常連續工作超過10小時卻沒有第二次用餐時間，而且一旦開始服務，員工就不被允許休息或用餐。

她的訴狀還指控存在非法小費池制度以及未支付報酬的「試工期」，並指控部分廚師在被正式錄用前曾進行過數天甚至數周的無薪試工。

第二、三起新訴訟分別於5月15日、3月19日提起，指控公司未支付所有工作時間的報酬、加班費，或未向員工提供規定的用餐和休息時間，以及打卡時間被篡改等。

根據納巴縣法院紀錄，霍格案的案件管理會議定於11月10日舉行。

精華 FAQ

  • 投訴集中在未支付所有工作時間報酬、加班費不足、休息與用餐時間被剝奪，以及工資單和打卡紀錄可能不實等問題，並延伸到無薪試工與非法小費池。

  • 最新案件由前員工 Tiffany Hogue 於6月1日提出，重點質疑員工餐制度、打卡下班排隊與換裝時間未計薪，以及連續工作超過10小時卻無第二次用餐時間。

  • 擁有法國洗衣店的 Thomas Keller Restaurant Group 否認所有指控，並表示會積極應訴。相關案件依加州私人檢察長法案，由前員工代表州政府尋求處罰。

舊金山 加州 三星

上一則

蘋果強攻AI市場 AI耳機將問世 打造視覺智慧穿戴裝置

下一則

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

延伸閱讀

谷愛凌金山住家又遭鄰投訴 谷母：有心人蓄意破壞

谷愛凌金山住家又遭鄰投訴 谷母：有心人蓄意破壞
芝最低時薪7/1起調升至17.05元 帶薪假新制啟動

芝最低時薪7/1起調升至17.05元 帶薪假新制啟動
長島非法按摩店激增 5年查逾230家 被捕多數為華女

長島非法按摩店激增 5年查逾230家 被捕多數為華女
豪華公寓租務糾紛？市議員元在熙：案件已撤回

豪華公寓租務糾紛？市議員元在熙：案件已撤回
鄭博仁：職場性騷擾責任歸屬 雇主員工須知

鄭博仁：職場性騷擾責任歸屬 雇主員工須知

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

2026-06-16 18:14
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36

超人氣

更多 >
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰
住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住
年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔