舊金山納巴米其林三星餐廳「法國洗衣店」欠薪案 愈滾愈大

更多「法國洗衣店」員工指控其幕後存在無薪勞動。(Google Maps)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 作為美國最負盛名的餐廳之一，「法國洗衣店」（French Laundry）目前在納巴縣面臨兩起新的勞動投訴，使得此前3月針對這家米其林三星 餐廳提出的、指控其存在工資和工作場所違規行為的訴訟又添新案。

這些民事投訴廣泛指控，員工在揚特維爾鎮（Yountville）的這家餐廳未獲得應得報酬，被剝奪了法律規定的用餐和休息時間，收到的工資單存在不實信息，且被迫在非工作時間從事部分工作。

這些投訴是根據加州 一項允許員工代表州政府尋求處罰的法律提起的。擁有這家餐廳的凱勒餐飲集團（Thomas Keller Restaurant Group）否認了這些指控，並表示計畫「積極辯護」。

這三起案件於3月至6月期間在納巴縣高等法院提起，由曾受雇於該餐廳的計時制員工依據「加州私人檢察長法案」（California′s Private Attorneys General Act）提起訴訟。

最新的一起案件由霍格（Tiffany Hogue）於6月1日提起，她的投訴部分聚焦於該餐廳所謂的「員工餐」制度。訴狀稱，員工被要求在班次開始、服務正式啟動前提前用餐；所有員工使用同一台考勤機；而打卡下班時的排隊時間侵占了他們的休息時間。下班時，員工先打卡下班，然後步行回到更衣室脫下工作服。訴狀指控這些時間本應計入工資。

霍格還指控，員工經常連續工作超過10小時卻沒有第二次用餐時間，而且一旦開始服務，員工就不被允許休息或用餐。

她的訴狀還指控存在非法小費池制度以及未支付報酬的「試工期」，並指控部分廚師在被正式錄用前曾進行過數天甚至數周的無薪試工。

第二、三起新訴訟分別於5月15日、3月19日提起，指控公司未支付所有工作時間的報酬、加班費，或未向員工提供規定的用餐和休息時間，以及打卡時間被篡改等。

根據納巴縣法院紀錄，霍格案的案件管理會議定於11月10日舉行。