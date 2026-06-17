舊金山納巴米其林三星餐廳「法國洗衣店」欠薪案 愈滾愈大
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 作為美國最負盛名的餐廳之一，「法國洗衣店」（French Laundry）目前在納巴縣面臨兩起新的勞動投訴，使得此前3月針對這家米其林三星餐廳提出的、指控其存在工資和工作場所違規行為的訴訟又添新案。
這些民事投訴廣泛指控，員工在揚特維爾鎮（Yountville）的這家餐廳未獲得應得報酬，被剝奪了法律規定的用餐和休息時間，收到的工資單存在不實信息，且被迫在非工作時間從事部分工作。
這些投訴是根據加州一項允許員工代表州政府尋求處罰的法律提起的。擁有這家餐廳的凱勒餐飲集團（Thomas Keller Restaurant Group）否認了這些指控，並表示計畫「積極辯護」。
這三起案件於3月至6月期間在納巴縣高等法院提起，由曾受雇於該餐廳的計時制員工依據「加州私人檢察長法案」（California′s Private Attorneys General Act）提起訴訟。
最新的一起案件由霍格（Tiffany Hogue）於6月1日提起，她的投訴部分聚焦於該餐廳所謂的「員工餐」制度。訴狀稱，員工被要求在班次開始、服務正式啟動前提前用餐；所有員工使用同一台考勤機；而打卡下班時的排隊時間侵占了他們的休息時間。下班時，員工先打卡下班，然後步行回到更衣室脫下工作服。訴狀指控這些時間本應計入工資。
霍格還指控，員工經常連續工作超過10小時卻沒有第二次用餐時間，而且一旦開始服務，員工就不被允許休息或用餐。
她的訴狀還指控存在非法小費池制度以及未支付報酬的「試工期」，並指控部分廚師在被正式錄用前曾進行過數天甚至數周的無薪試工。
第二、三起新訴訟分別於5月15日、3月19日提起，指控公司未支付所有工作時間的報酬、加班費，或未向員工提供規定的用餐和休息時間，以及打卡時間被篡改等。
根據納巴縣法院紀錄，霍格案的案件管理會議定於11月10日舉行。
投訴集中在未支付所有工作時間報酬、加班費不足、休息與用餐時間被剝奪，以及工資單和打卡紀錄可能不實等問題，並延伸到無薪試工與非法小費池。 最新案件由前員工 Tiffany Hogue 於6月1日提出，重點質疑員工餐制度、打卡下班排隊與換裝時間未計薪，以及連續工作超過10小時卻無第二次用餐時間。 擁有法國洗衣店的 Thomas Keller Restaurant Group 否認所有指控，並表示會積極應訴。相關案件依加州私人檢察長法案，由前員工代表州政府尋求處罰。
精華 FAQ
投訴集中在未支付所有工作時間報酬、加班費不足、休息與用餐時間被剝奪，以及工資單和打卡紀錄可能不實等問題，並延伸到無薪試工與非法小費池。
最新案件由前員工 Tiffany Hogue 於6月1日提出，重點質疑員工餐制度、打卡下班排隊與換裝時間未計薪，以及連續工作超過10小時卻無第二次用餐時間。
擁有法國洗衣店的 Thomas Keller Restaurant Group 否認所有指控，並表示會積極應訴。相關案件依加州私人檢察長法案，由前員工代表州政府尋求處罰。
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