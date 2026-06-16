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加州公投提案 恐使聖荷西失百萬稅收

編譯組／綜合報導
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聖荷西官員警告稱，一項全州性提案可能威脅到該市遊民救助和住房項目的重要資金來源。...
聖荷西官員警告稱，一項全州性提案可能威脅到該市遊民救助和住房項目的重要資金來源。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西官員警告，加州一項限制地方稅收提案若在11月通過，將重創市府財源，威脅住房、遊民與公共設施等關鍵支出。

信使報（Mercury News）報導， 聖荷西市官員警告，該市本已面臨財政不確定性，如果11月公投中關於修改地方稅收提案投票門檻的全州性提案獲得通過，聖荷西可能損失數百萬美元的關鍵稅收收入。

市議會規則與政府公開委員會上周一致建議市政府正式反對該倡議。該委員會強調此舉對聖荷西的住房和遊民援助項目構成嚴重威脅，並將備忘錄提交給全體議會，供本周討論，同時指出該提案可能動搖本已岌岌可危的城市預算。

若獲通過，這項正式名稱為「限制選民為地方政府服務籌集資金的能力」（Limits Ability of Voters to Raise Revenues for Local Government Services）的提案 ，將直接威脅到與E提案（Measure E）相關的5500萬至7000萬美元年度收入。E提案對價值200萬美元及以上房產的出售徵收一次性房地產轉讓稅的地方政策，於2020年獲得聖荷西選民批准，支持率略高於53%。

根據現行市政政策，E提案的資金主要用於資助遊民項目，剩餘資金則分配給可負擔住房項目。

市政文件顯示，該倡議還將廢除聖荷西的另一項房產稅，這將導致目前用於支持社區公園、公共圖書館、消防站及市政服務場站等公共資源的4500萬美元以上預期收入消失。

加州州務卿辦公室稱，該倡議已於4月21日憑藉130萬個簽名獲得公投資格。目前該提案尚未獲得編號名稱。

儘管該州級倡議將強制要求未來的地方稅需獲得三分之二的絕對多數支持，但該提案本身僅需全州簡單多數票即可成為法律。

該倡議的支持者主要包括商業、納稅人和房地產組織聯盟，他們表示，該提案旨在堵住「法院製造的漏洞」，這些漏洞使得地方政府更容易提高銷售稅、地塊稅和房地產稅。

但備忘錄的起草者警告：「在E提案被廢除後，本市無力填補這一缺口。」

精華 FAQ

  • 因為它可能提高地方稅設立門檻，並廢除部分既有稅收，讓聖荷西失去數百萬美元收入，進一步擠壓住房、遊民與公共服務預算。

  • E提案每年約帶來五千五百萬至七千萬美元，主要用於資助遊民項目，剩餘資金則分配給可負擔住房等相關計畫。

  • 文件顯示，另一項房產稅也可能被廢除，約造成四千五百萬美元以上收入消失，進而影響社區公園、圖書館、消防站及市政服務。

聖荷西 公投 加州

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