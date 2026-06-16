聖荷西市府擬買歷史建築 換276間公寓

聖荷西市府官員考慮以360萬美元價格、購入位在聖荷西市中心南第一街的Knox-Goodrich歷史建築。(取自San Jose Downtown Association官網)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市府考慮買下市中心歷史建築Knox-Goodrich，條件是開發商Urban Catalyst須在附近興建276戶公寓，並加速相關審批與動工。

聖荷西 市府可能將收購市中心一棟歷史建築，以換取該建築所有者承諾、在市中心附近建設一棟擁有數百間公寓的住房大樓。

聖荷西信使報報導，聖荷西市府官員正考慮以360萬美元價格、購入位在聖荷西市中心南第一街(South First Street)的Knox-Goodrich歷史建築。根據市府工作人員備忘錄，灣區 開發商「Urban Catalyst」將把建築物出售給市政府。

市政府公開文件顯示，作為市政府購買該建築、位於南第一街26至36號的關鍵條件，是Urban Catalyst將於2027年開始，在數個街區外的聖荷西470 West San Carlos St.，建造一棟擁有276間公寓的住房大樓。

若市府自Urban Catalyst手中收購Knox-Goodrich建築的計畫得以實現，這家房地產 公司將被要求在2026年底前完成位在聖荷西市中心西側的八層樓Gifford公寓建設許可審批流程。

此外，Urban Catalyst還需在明年年底前，啟動Gifford公寓的興建。

為了促進Gifford公寓開發，市府官員將建議將該住房項目納入聖荷西市中心獎勵計畫。聖荷西市府制定市中心激勵計畫，旨在透過降低開發商的建築稅、公園影響費和許可費用來刺激市中心區域的發展。

市府官員在工作人員報告指出，Urban Catalyst於2019年以910萬美元收購Knox-Goodrich建築。收購此地塊後，Urban Catalyst公司獲得市府的批准，計畫建造一座六層樓高的多功能辦公及商業建築，該建築將包括樓面零售商店和屋頂餐廳。

Urban Catalyst已開始在南第一街地塊進行一些前期建設，但根據聖荷西市府備忘錄，新冠疫情爆發、辦公空間需求驟降以及商業地產融資環境差，導致Urban Catalyst公司暫停地塊開發。

若聖荷西市府此次收購計畫成功，將擁有位在歷史街區新興噴泉巷(Fountain Alley)區域旁的黃金地段。市府備忘錄指出，這項收購建議促使市府抓住機會，收購市中心一塊位置絕佳且具有重要歷史意義的地塊，同時支持近期住房建設和底層商業空間，從而推動市中心復興。市府這項收購以及公寓住房項目開發，預計將為聖荷西市中心注入新活力。