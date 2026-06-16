我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距...
阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區阿賽頓與北費爾奧克斯僅隔一街，卻從樹蔭繁茂的豪宅區轉入移民勞工社區，凸顯美國最富與中低收入鄰里的強烈對比。

灣區居民瓦倫西亞（Gaby Valencia）在全美房價最貴郵區加州阿賽頓（Atherton）的Middlefield Road上漫步，兩旁盡是成蔭的參天大樹。走到第九大道時，她指著樹蔭消失的地方，那裡只見殘破的墨西哥捲餅店、汽車修理廠和支票兌現店。

瓦倫西亞說：「你看，大樹就在這裡突然消失了，從這裡開始就是北費爾奧克斯（North Fair Oaks）。」

舊金山紀事報表示，隨著灣區人口收入差距日益擴大，很少有比被當地人稱為「大樹終結站」的這個街角更能反映出這種鴻溝。紀事報對人口普查數據進行的分析發現，如果排除大學和養老院所在區域，阿賽頓這個街角正是灣區人口收入差距最顯著的代表。

這個街角的一邊是移民人口密集的北費爾奧克斯，根據2019年到2023年的人口普查數據，這個地區的家庭年收入中位數為12萬9000美元。街角的另一邊屬於阿賽頓一個社區，這個社區家庭的年收入中位數高達64萬6000美元，是前者的五倍。

緊鄰阿賽頓的北費爾奧克斯，因為住有大量來自墨西哥米卻肯州（Michoacán）的移民，而被稱為「小米卻肯」（Little Michoacán），是灣區中半島上為數不多仍保留西語裔勞工階級文化的堡壘之一。過去50年來，儘管周邊地區日益富裕、北費爾奧克斯面臨重建壓力，但這片占地1.2哩的縣轄區仍保有其藍領特質。

瓦倫西亞表示，北費爾奧克斯被視為是聖馬刁縣問題的「傾倒場」，由於它屬於非建制區（unincorporated），因此必須依賴縣政府提供公共服務和管理。因為缺乏政治影響力，此地長期以來飽受電力系統故障、行人安全、污水處理系統老化、非法垃圾傾倒等問題的困擾。

事實上，在一個多世紀前，阿賽頓的原名為費爾奧克斯（Fair Oaks）。居民為了將他們的土地保留為純粹的住宅區，一群富有的地主於1923年將費爾奧克斯南部地區畫為自治市，以最早地主之一的姓氏阿賽頓命名，北費爾奧克斯則保持獨立。

隨著阿賽頓成為美國最富裕的社區之一，北費爾奧克斯也發展成工薪家庭聚集地，西語裔人口比率高達72%，幾十年來幾乎沒有變化。

然而，從2013年到2023年，這個鮮為人知的社區與舉世聞名的阿賽頓之間的財富差距略有縮小，卻使許多老居民擔心是否會被迫離開。

北費爾奧克斯目前一房公寓租金中位數已高達每月3000美元，當地居民一個個搬往住房成本較低的吉爾洛（Gilroy）和士德頓（Stockton）等地區。

精華 FAQ

  • 人口普查分析顯示，北費爾奧克斯家庭年收入中位數約12萬9000美元，阿賽頓同街區社區則高達64萬6000美元，後者約為前者五倍。

  • 因為當地聚居大量來自墨西哥米卻肯州的移民，西語裔人口比例約72%，長期維持工薪階級與移民文化，形成獨特社區認同。

  • 由於租金持續上升，一房公寓中位數已達每月3000美元，加上周邊地區更富裕，許多家庭被迫搬往吉爾洛或士德頓等較便宜地區。

人口普查 墨西哥 灣區

上一則

麻疹病患曾到訪 SFO、聖荷西警戒

下一則

7年逾5000萬…阿縣議員撥款利益迴避不足 州府擬介入

延伸閱讀

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出

中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出
紐約住不起… 老移民家庭出走 社區人口結構洗牌

紐約住不起… 老移民家庭出走 社區人口結構洗牌
費城部分社區家庭中位收入 10年來翻倍 南部最明顯

費城部分社區家庭中位收入 10年來翻倍 南部最明顯

熱門新聞

報告指出，在菲律賓，每月僅需約860至2500美元的收入，就能過上相當舒適且優渥的生活。（菲律賓觀光局）

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

2026-06-15 12:58
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聯合市是加州5萬人口以上城市中人口降幅最大的。圖為聯合市一處公寓。(Google Maps)

聯合市人口流失嚴重 加州5萬人以上城市中降幅最大

2026-06-15 02:20
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物