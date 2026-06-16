年收入差5倍 美國最富裕社區的貧與富 僅一街之隔

阿賽頓Middlefield 路和第九大道交界附近的街角，可說是灣區人口收入差距最顯著的代表。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區阿賽頓與北費爾奧克斯僅隔一街，卻從樹蔭繁茂的豪宅區轉入移民勞工社區，凸顯美國最富與中低收入鄰里的強烈對比。

灣區 居民瓦倫西亞（Gaby Valencia）在全美房價最貴郵區加州阿賽頓（Atherton）的Middlefield Road上漫步，兩旁盡是成蔭的參天大樹。走到第九大道時，她指著樹蔭消失的地方，那裡只見殘破的墨西哥 捲餅店、汽車修理廠和支票兌現店。

瓦倫西亞說：「你看，大樹就在這裡突然消失了，從這裡開始就是北費爾奧克斯（North Fair Oaks）。」

舊金山紀事報表示，隨著灣區人口收入差距日益擴大，很少有比被當地人稱為「大樹終結站」的這個街角更能反映出這種鴻溝。紀事報對人口普查 數據進行的分析發現，如果排除大學和養老院所在區域，阿賽頓這個街角正是灣區人口收入差距最顯著的代表。

這個街角的一邊是移民人口密集的北費爾奧克斯，根據2019年到2023年的人口普查數據，這個地區的家庭年收入中位數為12萬9000美元。街角的另一邊屬於阿賽頓一個社區，這個社區家庭的年收入中位數高達64萬6000美元，是前者的五倍。

緊鄰阿賽頓的北費爾奧克斯，因為住有大量來自墨西哥米卻肯州（Michoacán）的移民，而被稱為「小米卻肯」（Little Michoacán），是灣區中半島上為數不多仍保留西語裔勞工階級文化的堡壘之一。過去50年來，儘管周邊地區日益富裕、北費爾奧克斯面臨重建壓力，但這片占地1.2哩的縣轄區仍保有其藍領特質。

瓦倫西亞表示，北費爾奧克斯被視為是聖馬刁縣問題的「傾倒場」，由於它屬於非建制區（unincorporated），因此必須依賴縣政府提供公共服務和管理。因為缺乏政治影響力，此地長期以來飽受電力系統故障、行人安全、污水處理系統老化、非法垃圾傾倒等問題的困擾。

事實上，在一個多世紀前，阿賽頓的原名為費爾奧克斯（Fair Oaks）。居民為了將他們的土地保留為純粹的住宅區，一群富有的地主於1923年將費爾奧克斯南部地區畫為自治市，以最早地主之一的姓氏阿賽頓命名，北費爾奧克斯則保持獨立。

隨著阿賽頓成為美國最富裕的社區之一，北費爾奧克斯也發展成工薪家庭聚集地，西語裔人口比率高達72%，幾十年來幾乎沒有變化。

然而，從2013年到2023年，這個鮮為人知的社區與舉世聞名的阿賽頓之間的財富差距略有縮小，卻使許多老居民擔心是否會被迫離開。

北費爾奧克斯目前一房公寓租金中位數已高達每月3000美元，當地居民一個個搬往住房成本較低的吉爾洛（Gilroy）和士德頓（Stockton）等地區。