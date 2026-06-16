史丹福畢典 谷歌執行長避談AI 部分畢業生因抗議中途離席

今年史丹福大學畢業典禮上， 有學生高舉自己的主張標語牌。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福畢典上，谷歌執行長皮查伊登台時遭數十名畢業生噓聲離場，抗議谷歌與以色列相關合作；他則避談AI爭議，轉述樂觀與職涯選擇。

聖荷西信使報（Mercury News）報導， 周日（14日），當谷歌 （Google ）首席執行長皮查伊（Sundar Pichai）在史丹福大學 畢業典禮上登台時，數十名畢業生起立、發出噓聲並離場，將這場本應慶祝近6000名畢業生獲得學位的盛會，變成了針對這家科技巨頭與以色列合作關係的抗議活動。

作為史丹福校友且執掌全球最具影響力企業之一的皮查伊，似乎並未受此影響。他的演講基本避開了本季其他科技主題畢業典禮上籠罩的關於人工智慧AI的爭議，而是向畢業生傳遞了一段關於樂觀、艱難抉擇以及追求令自己興奮的工作的熟悉信息。

14日上午，史丹福大學的慶祝活動如常開始，畢業生們騎著充氣馬入場，有的身著閃電麥坤（Lightning McQueen）或加州火車（Caltrain）的紙板模型，還有少數男畢業生在畢業袍下僅穿著史丹福紅色的內褲和墨鏡。

這一切都是Wacky Walk的一部分，為史丹福延續數十年的傳統，畢業生們會身著奇裝異服走向畢業典禮的座位。

但當皮查伊準備登台時，典禮現場卻變成了抗議的舞台。

皮查伊於1995年獲得史丹福大學材料科學與工程碩士學位，2004年加入谷歌，在谷歌Chrome瀏覽器的開發中發揮了關鍵作用。後來，他成為了谷歌及其母公司Alphabet的首席執行長。

在谷歌執行長皮查伊為史丹福大學畢業典禮致辭時，部分畢業生抗議，並中途離場。（美聯社）

儘管史丹福大學校長萊文（Jonathan Levin）稱其為「全球最具創新力企業之一」的首席執行長，許多學生卻以噓聲回應。當皮查伊走上講台時，數十名學生起身走出了體育場，其中一些人在離場時高呼口號或發出噓聲。絕大多數學生仍坐在座位上。

「我眼前所見，正是畢業典禮應有的樣子，」皮查伊在演講伊始說道，「畢業生們與所愛之人一同慶祝，正是這些人在你們的成長路上給予了支持。」 與此同時學生們正高呼口號並列隊離場。

皮查伊雖提及了AI爭議，但大多避重就輕。「很多人給我提了很多建議……關於哪些話不能說，」皮查伊說道，暗示這涉及「我姓氏的最後兩個字母」。

皮查伊結合自身的人生與職業生涯，告訴畢業生們，做出正確選擇可以歸納為三個要點：「選擇樂觀」、「當你有機會去攻克難題時，請說『是』」，以及「在其他條件相同的情況下，去做讓你心潮澎湃的事」。

此次抗議部分聚焦於「Nimbus計畫」，這是一項涉及谷歌、亞馬遜和以色列政府的12億美元雲計算合同，因反對以色列在加沙軍事行動的學生、活動人士及科技從業者而備受批評。

2024年和2025年也曾發生過類似的離場抗議，當時學生們在史丹福大學校長致辭期間離場。