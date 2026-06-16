舊金山停車罰單捲土重來 罰款高於疫前

舊金山停車罰單捲土重來，罰單金額提高，且夜間及周末開出的罰單數量比疫情前更多。（取自SFMTA網站）

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，在執法一度放緩後，舊金山的停車罰單數量已幾乎恢復到疫情 前的水平，而且夜間和周六開出的罰單數量正在增加。非尖峰時段的整治行動主要集中在米慎灣（Mission Bay）、碼頭區（Marina）以及其他能吸引全城乃至市外人群的街區，罰款金額也比疫情前更高。

停車罰單金額每季度調整一次，通常呈上漲趨勢。2018-19年度76美元的街道清掃違章罰單，如今已漲至105美元。原為76美元的停車計時器超時罰單，現為107美元。住宅區超時停車罰款則從87美元躍升至108美元。

但部分停車罰單的金額將有所下調。舊金山市交通局（SFMTA）的最新預算案擬降低以下罰款：未將車輪停靠路緣（從73美元降至43美元）、越線停車（從76美元降至43美元）、在街上修車（從108美元降至43美元）以及濫用停車許可證（從108美元降至43美元）。

停車罰單總收入從疫情期間的4550萬美元躍升至最近期的6580萬美元，增幅達45%，這既反映了罰款金額的提高，也體現了針對高收益違規行為的重點執法。

數據顯示，疫情期間執法鬆懈的時代已經結束。停車執法力度的加強及隨之而來的城市收入增長，正值舊金山交通局因客流量下降和運營成本上升而面臨3.07億美元預算缺口之際。

全市範圍內，晚8時至次日凌晨4時期間執法人員開出的罰單數量與疫情前相比幾乎沒有變化。然而，在特定的夜生活區域，這一數字卻出現了激增。

米慎灣、Nob Hill、華埠和米慎區的夜間執法數量均增長了30%以上；碼頭區的增幅最高，達到42%。

全市範圍內，針對在紅線區域及其他禁停區域停車的車輛開出的罰單數量幾乎翻了一番。

周六是停車執法人員真正投入工作的日子，開出的罰單比疫情前增加了28%。而在周日–許多地區停車免費–的執法量則下降了12%。

周末罰單增幅最大的是阻礙商業或客運裝卸區以及阻礙交通的違規行為。