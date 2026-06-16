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灣區青少年足球菁英化 中產難負擔

編譯組／綜合報導
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青少年足球運動的成本失控，尤其在灣區。隨著成本飆升，許多人努力尋找解決方案。「屋...
青少年足球運動的成本失控，尤其在灣區。隨著成本飆升，許多人努力尋找解決方案。「屋崙創世紀」(Oakland Genesis)就是其中之一，(Oakland Genesis Soccer Club臉書)

32年前，美國舉辦世界盃足球賽時的明確使命是：在美國推廣足球運動。今年夏天，世界盃重返北美，這個長久以來的目標已實現。然而，青少年足球體系已經崩潰，成本失控，尤其是在灣區

舊金山紀事報報導，與世界其他許多地區政府資助的計畫不同，灣區青少年足球系統已變成了付費參與的模式，主要服務於中上階層家庭，並將許多人，特別是服務不足的社區青少年拒之門外。

灣區免費足球計畫「America SCORES」執行主任史密特(Colin Schmidt)表示，足球產業蓬勃發展，但這麼多年過去，問題依然是參與機會不足，障礙太多，而參加足球俱樂部的費用是最大障礙。

足球是導致青少年體育運動成本危機的主要驅動因素之一。根據「Aspen研究所」運動計畫發布2025年報告，2019年至2026年期間，青少年運動成本激增46%。美國家庭目前平均每年在孩子的主要運動，花費1016美元。但在灣區，家長每年花費很容易達到這個數字的10到15倍。

報告指出，青少年運動現已成為年產值達400億美元的產業，幾乎是美國國家美式足球聯盟(NFL)2024年產值的兩倍。 「Kinetica集團」調查顯示，在所有青少年活動中，足球的年度支出最高，超過52億美元。

儘管學校和社區聯賽也提供了一些機會，但私人俱樂部仍然主導青少年足球市場。這些俱樂部會收取會員費、球隊費、隊服費和參賽費。許多俱樂部宣傳他們參與「精英」(elite)競賽，這些賽事需要球員跨越國界旅行和住宿，有些俱樂部甚至實行「必須入住參賽飯店」(stay to play)政策。家長備感壓力，不得不讓孩子留在精英培訓體系，並在俱樂部之外聘請私人教練進行訓練。

1994年美國足球隊的明星前鋒、也是六個孩子父親的溫納爾達(Eirc Wynalda)，曾以球員、教練與家長等多重身分見證過這個體系，批評足球培訓高成本的現象，認為有時不是因為孩子的天賦而被選中，而是因為財力。

隨著成本飆升，許多人努力尋找解決方案。「屋崙創世紀」(Oakland Genesis)就是其中之一。由皮隆(Cody Pillon)與菲迪(Matt Fondy)創立。兩人對青少年足球界的現狀感到失望，於是創辦免費課後計畫。

此外，史密特的「America SCORES」計畫也致力滿足孩子的實際需求，在學校開設足球運動場。

精華 FAQ

  • 因為主導市場的是收費高昂的私人俱樂部，從會員費到旅行住宿都要家長自付，參與門檻極高，讓資源較少家庭幾乎無法進入。

  • 除了入會與球隊費，還有隊服、比賽報名、跨州交通住宿，甚至私人教練費用；若要維持競爭力，整體花費常遠超一般家庭預算。

  • Oakland Genesis提供免費課後足球計畫，America SCORES則在學校開設運動場並滿足孩子需求，盼讓更多弱勢青少年有機會參與足球。

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